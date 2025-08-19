Čuvajte živu glavu: Jedan znak horoskopa bi do kraja 2025. godine mogao da ostane bez svega

Pod snažnim uticajem opozicije Urana i strogih lekcija Saturna, Škorpije ulaze u period naglih promena i teških transformacija. Kraj 2025. godine mogao bi biti najozbiljniji test za ovaj znak u poslednjoj deceniji, jer ih očekuju neočekivani izazovi na više životnih polja.

Finansijski izazovi

Upravljanje novcem postaje izuzetno rizično – prilivi sredstava mogu kasniti, dok neplanirani troškovi rastu brže nego što ih možete nadoknaditi. Škorpijama preti opasnost od loših finansijskih poteza i neuspelih ulaganja, pa je neophodno uvesti strogu disciplinu i oprez.

Karijera na prekretnici

Rutina više neće donositi sigurnost. Mnoge Škorpije mogle bi da izgube trenutna radna mesta ili pozicije koje su dugo gradile. Pred ovim znakom je izbor da preispita profesionalne ciljeve i, po potrebi, započne novi poslovni put iz početka.

Porodični i emotivni pritisci

Odnosima opterećenim neizrečenim istinama i emotivnim umorom preti pucanje. Mnogi dugotrajni partnerstva i porodične veze možda neće izdržati pritisak, a potreba za kontrolom samo će pojačati krizu ako se ne nauči kako je otpustiti.

Ključ je u prihvatanju promena

Otpor nadolazećim preokretima samo će produbiti bolne procese. Umesto borbe protiv sudbine, Škorpijama se savetuje da prihvate i prilagode se novim okolnostima kako bi sačuvali „živu glavu“ i izašli jači iz ove turbulentne faze

