Čuveni astrolog koji je predvideo pandemiju sada upozorava na ovaj datum – evo šta nas čeka 2029.

Astrolog koji je predvideo pandemiju sada upozorava na glad i poziva na povratak prirodi.

Ako je verovati Abigji Anandi, dečaku proroku iz Indije koji je tačno predvideo pandemiju, 2029. godina označava početak globalne krize hrane, a samo oni koji se okrenu prirodi i samoodrživosti imaće šansu da prežive bezbedno.

Ko je astrolog koji je predvideo pandemiju?

Abigja Ananda je mladi indijski astrolog koji je stekao svetsku pažnju kada je još kao tinejdžer najavio pandemiju pre nego što je izbila. Njegova nova upozorenja za 2029. godinu izazivaju ozbiljnu zabrinutost širom sveta.

Prema njegovim rečima, svet ulazi u period velikih promena, a hrana postaje najvredniji resurs. Ne tehnologija, ne novac – već pirinač, mleko i povrće.

Šta nas tačno čeka 2029. godine?

Od 2029. počinje ciklus koji vodi ka globalnoj nestašici hrane. Do 2039. i 2040. godine, osnovne namirnice biće dostupne samo privilegovanima.

Uzroci su brojni:

klimatske promene

zagađenje zemljišta i vode

prekomerna upotreba hemikalija

političke blokade i ratovi

pad plodnosti tla

Kako da se pripremimo za ono što dolazi?

Ananda ne ostavlja prostor za paniku, već nudi konkretne korake:

Počni da sadiš hranu – makar na terasi ili prozoru. Čuvaj seme starih sorti – ono će biti zlata vredno. Vraćaj se organskoj poljoprivredi – bez hemije, bez zavisnosti. Smanji oslanjanje na supermarkete – nauči da praviš osnovne stvari sam. Živi jednostavno – skromnost će biti nova snaga.

Zašto je hrana nova valuta budućnosti?

„Ljudi koji budu mogli da proizvode hranu biće bogati. Oni koji zavise od sistema biće najugroženiji“, poručuje Ananda.

U njegovim porukama se ne oseća strah, već poziv na buđenje. Reset prirode već je počeo, a 2029. je tačka bez povratka.

Šta da radimo već danas?

Počni da učiš o sadnji i čuvanju semena.

Poveži se sa lokalnim zajednicama koje praktikuju organsku proizvodnju.

Smanji potrošnju i zavisnost od velikih sistema.

Prati promene u prirodi – one su prvi znakovi.

Ne čekaj 2029. – priprema počinje sada.

