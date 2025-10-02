Čuveni astrolog najavljuje ludačku sreću u oktobru samo za odabrane: Zapljusnuće ih talas uspeha i šansa života!

Najpoznatiji ruski astrolog Tamara Globa skreće pažnju na datum koji može da promeni tok sudbine – 1. oktobar.

Prema njenim rečima, tada će se odigrati redak astronomski događaj, pravi energetski prasak koji otvara vrata sreće, uspeha i emotivne ravnoteže.

Tamara Globa tvrdi da od 1. oktobra planete prave savršenu harmoniju – Venera u Raku, uz podršku Urana u Biku, i Neptuna u Ovnu, donose moćan kosmički talas.

Blizanci

Pripremite se za neočekivane finansijske dobitke! Uran aktivira vaše polje prihoda, pa su mogući povraćaj starog duga, iznenadni bonus ili čak potpuno novi izvor novca. Sve što ste mislili da je izgubljeno sada može da se vrati.

Savet astrologa: otvorite oči za neobične ideje i pregledajte stare papire, ugovore ili fajlove, tamo se krije zaboravljena prilika koja može doneti pravi preokret.

Bik i Rak

Za vas je ovo vreme kada vaši skriveni talenti izlaze na videlo! Venera stvara idealne uslove da vas ljudi prepoznaju, cene i nagrade. Ako imate projekat u glavi, predstavite ga. Ako već dugo razmišljate o promeni posla, sada je pravi trenutak da obnovite CV ili razgovarate sa važnim osobama. Čak i hobi ili mala veština koju potcenjujete mogu se pretvoriti u profit. Sada je momenat da zasijate i pokažete svetu šta zaista znate i umete.

Ribe

Ulazite u period emotivnog pročišćenja i unutrašnjeg mira. Neptun otvara vrata za iskrene razgovore, oproštaj i dublje povezivanje sa najbližima. To je prilika da skinete emotivni teret sa srca i da se oslobodite starih rana. Najveći zadatak za Ribe je iskrenost, prema sebi, ali i prema drugima. Ako otvorite dušu, dobićete razumevanje i novu snagu za dalje.

Univerzalni saveti za sve znakove

Obratite pažnju na prve misli i snove 1. oktobra, oni nose poruku sudbine.

Preduzmite mali, ali konkretan korak, poziv, prijava, zapis ideje, pokrenuće lavinu uspeha.

Poruka Tamare Globe glasi: Planete otvaraju vrata sreće, ali je na vama da ih prođete. Hrabrost, aktivnost i spremnost na promene pretvoriće 1. oktobar u dan kada sami postajete tvorac svoje sudbine, prenosi Blic Žena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com