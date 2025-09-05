Čuveni astrolog tvrdi: 3 znaka će živeti kao kraljevi, stižu im milioni u narednih 6 meseci, ostale očekuje težak period

Čuveni ruski astrolog, majstor predviđanja i čovek čije prognoze izazivaju strahopoštovanje, Pavel Globa, predstavio je svoju novu astro prognozu koja je izazvala buru. Prema njegovim rečima, period do marta 2026. biće jedan od najburnijih u poslednjih deset godina, neki će se vinuti u neslućene visine, dok će drugi morati da pregrizu zube i izdrže najteže životne izazove.

Lav, Strelac i Ovan

Ova tri znaka ulaze u period meteorskog uspona – i na finansijskom i na društvenom planu, kaže Pavel Globa.

Lav – Kraljevi zodijaka sada konačno dolaze na svoj tron! Njihova harizma i liderstvo otvaraju vrata luksuza, moći i velikih priznanja. Lavovi će uživati u skupocenim putovanjima, novim poslovnim ponudama i pozicijama koje su do sada bile rezervisane samo za elitu.

Strelac – Avanturisti i vizionari Strelčevi će dobiti priliku da prošire posao preko granica, uključe se u međunarodne projekte i naprave investicije koje će se višestruko isplatiti. Period od 2024. do 2026. biće za njih kao zlatna groznica.

Ovan – Ratnici zodijaka ulaze u najuspešniju fazu poslednjih godina. Što više rizikuju, to će više dobiti! Poslovni potezi koje će sada povući doneće im zaradu o kojoj su sanjali, a autoritet i ugled biće im jači nego ikad.

Vage, Blizanci i Ribe

Ova grupa znakova možda neće videti instant bogatstvo, ali će im se pružiti zlatne prilike koje mogu potpuno promeniti njihov život.

Vaga – Pred Vagama su novi poslovni savezi i saradnje. Partneri koji se sada pojave biće ključ njihove buduće sigurnosti i uspeha.

Blizanac – Dinamičan period poslovnih kontakata i umrežavanja. Telefoni će zvoniti, mejlovi pristizati, a među tim porukama krije se poziv koji može promeniti sve.

Riba – Ribe će neočekivano uplivati u projekte koji imaju ogroman potencijal. Ako se odvaže i uđu bez straha, do marta 2026. mogu napraviti iskorak koji će ih lansirati među uspešne i bogate.

Vodolija, Škorpija i Bik

Ove znakove očekuje period iskušenja, žrtvovanja i teških odluka. Uspeh je moguć, ali po visoku cenu i finansijsku i emotivnu.

Vodolija – Imaće osećaj da stalno rade protiv vetra. Svaki napredak biće izboren uz trud i nerviranje.

Škorpija – Suočiće se sa teškim emotivnim i poslovnim odlukama. Moraće da prekinu veze i projekte koji im više ne donose ništa osim stresa.

Bik – Ljubitelji komfora moraće da se odreknu udobnosti sada, kako bi u budućnosti dobili mnogo više. Ovaj period će ih testirati do krajnjih granica.

Rak, Devica, Jarac i Ribe

Ovi znaci neće imati spektakularne promene, ali će uživati u mirnijem, stabilnijem razdoblju.

Rak – Fokus na porodicu i zdravlje. To će im doneti unutrašnju snagu i sigurnost.

Devica – Stabilan rad i čuvanje postojećih pozicija biće ključ njihovog mira.

Jarac – Očuvanje onoga što su gradili godinama. Sada nije vreme za rizične poteze.

Riba – Na granici dve sudbine – mogu ostati u mirnoj luci ili uploviti u talase uspeha, ali samo ako iskoriste prilike koje im se ukažu.

(Informer.rs)

