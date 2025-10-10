Čuveni ruski astrolog predviđa: Uskoro reka para za ova 4 znaka – proverite da li ste među srećnicima

Tamara Globa, najpoznatiji ruski astrolog, tvrdi da se u novembru i decembru otvara finansijski kanal za 4 horoskopska znaka – prilika koja se dešava jednom u 50 godina.

Ovan: Plodovi čekanja

Ovnovi, posle meseci neizvesnosti, vaša hrabrost konačno donosi nagradu. Neočekivano nasledstvo, velika dobit ili unosna investicija – sve je moguće. Globa savetuje: delujte odlučno i pratite intuiciju, jer prilike ne čekaju.

Lav: Novac teče

Lavovi, vaša kreativnost i liderske sposobnosti sada mogu otvoriti vrata velikim prihodima. Startapi, ugovori ili poslovni projekti – smeli potezi donose konkretan uspeh. Finansijske reke biće pune i uzburkane. Preuzmite inicijativu sada!

Strelac: Neočekivana sreća

Strelčevi, avantura vam donosi finansijske šanse: rad u inostranstvu, inovativni poslovi ili novi projekti. Intuicija je ključ. Globa savetuje: pratite unutrašnji glas i ne bojte se rizika – neočekivani prihodi čekaju hrabre.

Vodolija: Bogatstvo kroz inovaciju

Vodolije, vaš nekonvencionalni pristup i kreativne ideje sada mogu doneti ogroman profit. Globa ohrabruje: Čak i najfantastičniji projekti sada imaju šansu da postanu stvarnost. Verujte svojoj viziji i pomerajte granice – finansijsko blagostanje je na dohvat ruke.

