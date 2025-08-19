Čuveni ruski astrolog tvrdi da će jedan znak od 21. avgusta imati para kao blata i sreće na sve strane

Čuveni ruski astrolog Tamara Globa otkriva da od 21. avgusta jedan znak ulazi u izuzetno povoljan period tokom kojeg će mu, kako kaže, sve ići od ruke

Tamara Globa tvrdi da se sudbina konačno okreće u korist ovog horoskopskog znaka, problemi koji su delovali nerešivo počinju da se raspetljavaju, a ideje koje su dugo čekale svoj trenutak napokon kreću u realizaciju.

Znak koji konačno dobija vetar u leđa

Znak poznat po svojoj inteligenciji, originalnosti i snažnoj intuiciji konačno dobija priliku da zablista kao nikada do sada.

– Ono što ste godinama strpljivo gradili sada napokon ulazi u fazu ostvarivanja. Unutrašnja blokada polako nestaje, sumnje se povlače, a odlučnost raste iz dana u dan – poručuje Globa.

Dan kada počinje novi ciklus sreće

Tamara Globa posebno naglašava 21. avgust kao tačku preokreta, dan u kome ovaj znak treba da se okruži ljudima kojima veruje i da se otvori za nove ideje. Upravo tada počinje emotivno smirenje, jasnoća misli i osećaj da se sve „slaže na svoje mesto“.

Oni koji su dugo čekali podršku ili pravi trenutak, od ovog dana mogu da ga osete kroz sasvim male ali dragocene znake: iskren razgovor, spontanu ponudu ili neočekivani poziv.

Kako da najbolje iskoristite ovaj period?

Tamara Globa savetuje:

Obratite pažnju na znakove sudbine, biće ih više nego inače

Ne potiskujte intuiciju, ona će vam pokazati pravi put

Razgovarajte sa ljudima koji vas inspirišu i podstiču

Ne ulazite u rasprave, čuvajte energiju za važne korake

Odvojite vreme za prirodu, tišinu i pozitivne misli

Izvadite iz fioke ideje koje ste dugo odlagali, sada je momenat!

– Ovaj period otvara vrata hrabrima, onima koji su spremni da veruju sebi i da preduzmu prvi korak. Ako budete odlučni, pred vama je niz prilika koje menjaju život – poručuje Globa.

Ko je srećni znak?

U pitanju je Vodolija, znak koji ulazi u potpuno novu fazu ličnog i profesionalnog razvoja. Pred njima su šanse koje se ne propuštaju, ljudi koji će ih razumeti i podržati, kao i mogućnost da konačno ostvare ono o čemu su dugo samo sanjali, prenosi Blic Žena.

