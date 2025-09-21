Čuveni ruski astrolog tvrdi: Samo 1 znak će u jesen 2025. biti na ivici sudbinskih odluka

Prema prognozama renomirane astrologinje Tamare Globa, 2025. godina nosi izuzetno povoljne vibracije za jedan horoskopski znak.

Kako ističe, pred nama je dinamičan period ispunjen nizom uzbudljivih događaja, ali Lavovi će biti posebno u fokusu nebeskih energija.

Za pripadnike ovog znaka, godina donosi značajne životne prekretnice, važne susrete i transformacije koje će otvoriti vrata novim poglavljima. Tokom cele godine dominiraće uticaj Zelene Drvene Zmije — simbola mudrosti, fleksibilnosti i neočekivanih blagoslova — što Lavovima može doneti prilike koje menjaju tok života.

Lav

Za pripadnike ovog vatrenog znaka 2025. će biti vreme kada mogu da se opuste, udahnu punim plućima i uživaju u životu, pogotovo na jesen. Lavovi neće morati da brinu ni o finansijama ni o karijeri – novac će dolaziti lako, a poslovne okolnosti će im ići na ruku.

Mnogi će doživeti iznenadan dobitak, možda iz nekog starog projekta za koji su već zaboravili ili iz davne investicije koja će odjednom procvetati.

Početak godine, posebno kraj januara, doneo im je snažan potencijal za, koji će se još uvećati u prvoj polovini oktobra. Tamara Globa savetuje Lavovima da tada svu svoju energiju usmere na kreativne projekte, intelektualne poduhvate i završavanje obaveza koje su dugo odlagali.

Upravo ti završeni poslovi mogli bi da im otvore vrata ka novim mogućnostima.

Pored poslovnog i finansijskog prosperiteta, Lavove očekuje i niz prijatnih iznenađenja u ljubavnom životu. Mnogi slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti emotivni svet, dok će oni u vezi ili braku doživeti dodatno jačanje odnosa i dublje razumevanje sa partnerom.

Globa zaključuje da Lavovima 2025. dolazi kao nagrada za sve napore iz prethodnih godina – sada je vreme da ubiraju plodove svog rada i hrabro kroče ka budućnosti.

