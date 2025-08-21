Čuveni ruski astrolog uzdrmao javnost: Ova 3 znaka do kraja nedelje menjaju sve iz korena

Do kraja nedelje – preokret za 3 znaka! Ruski astrolog tvrdi: „Ovo menja sve.“

Ako ste mislili da je ova nedelja obična, ruski astrolog Vasili Petrovski ima poruku koja će vas naterati da zastanete. Njegova najnovija prognoza izazvala je lavinu komentara – tvrdi da tri horoskopska znaka ulaze u period koji menja život iz korena. I to ne metaforički, već bukvalno: selidbe, raskidi, novi poslovi, unutrašnji preokreti.

Ko su ta tri znaka?

Prema Petrovski, ključni astrološki aspekti se aktiviraju kod sledećih znakova:

1. Blizanci – vreme je da presečeš

Blizanci će do kraja nedelje biti suočeni sa odlukom koju su dugo odlagali. Bilo da je reč o poslu, ljubavi ili mestu stanovanja – nešto mora da se promeni. Savet astrologa: ne beži od istine, jer ti ona donosi oslobađanje.

2. Škorpija – emotivni reset

Škorpije ulaze u fazu dubokog čišćenja. Stare veze, nerešeni konflikti i potisnute emocije dolaze na površinu. Iako može boleti, ovaj proces vodi ka nečemu novom i zdravijem. Petrovski savetuje: ne ignoriši znakove, slušaj telo i intuiciju.

3. Jarac – novi poziv, nova svrha

Jarčevi će osetiti snažan poriv da promene pravac – bilo kroz novi posao, projekat ili čak duhovni put. Astrološki aspekti podržavaju hrabre poteze, ali samo ako dolaze iz srca. Petrovski poručuje: ne pitaj se da li si spreman, već da li si iskren prema sebi.

Zašto baš sada?

Petrovski objašnjava da se krajem nedelje dešava redak astrološki susret Marsa i Urana, koji donosi iznenadne preokrete, ali i šansu za oslobađanje od svega što nas koči. Ova energija ne bira – ali najjače pogađa one koji su već na ivici promene.

Šta možemo da naučimo iz ovoga?

Bez obzira na to da li ste među ovim znacima, poruka je jasna: slušaj sebe, ne ignoriši unutrašnji nemir i ne boj se da zatvoriš vrata koja više ne vode nigde. Nekad je šok ono što nam treba da se probudimo.

