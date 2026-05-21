Koji je vaš cvet prema mesecu rođenja? Svaki ima posebno značenje i skrivenu simboliku

Svaki mesec ima svoj tajni simbol koji otkriva karakter i sudbinu. Pogledajte koji je vaš cvet prema mesecu rođenja i šta vam donosi.

Kamen rođenja zna skoro svako, ali kada vas neko pita koji je vaš cvet prema mesecu rođenja, nastaje muk. A trebalo bi da znate. Taj jedan cvet o vama priča više od bilo kog astrološkog opisa, jer ga vekovima vezuju za konkretne osobine ljudi rođenih u tom delu godine.

Zašto je rođendanski cvet važniji nego što mislite

Tradicija dodeljivanja cveta svakom mesecu seže u viktorijansko doba, kada se cveće koristilo kao tajni jezik emocija. Danas se ti isti cvetovi sade u baštama, stavljaju u buket za rođendan ili biraju kao tetovaža sa značenjem.

Nije stvar mode – svaki nosi poruku koja se ne menja.

Januar i februar

Januarcima pripada karanfil. Beli donosi sreću, roze nežnost i zahvalnost, a crveni duboku ljubav. Cvet koji izdrži zimu nije slučajno simbol odanosti. Februar nosi ljubičicu, sitan cvet koji ne traži pažnju ali je uvek tu kada vam treba. Vernost u jednoj boji.

Mart i april

Narcis najavljuje proleće pre nego što ga osetite u vazduhu. Simbol je novog početka i obnove, baš zato što izbije iz zemlje dok je još hladno. April pripada radi. Skroman cvet, ali nosi optimizam i čistoću koju odrasli često izgube negde usput.

Maj i jun

Đurđevak je cvet majki. Sitni beli zvončići, miris koji se pamti, simbolika porodične topline. Jun je rezervisan za ružu, najpoznatiji cvet po mesecu rođenja. Crvena za strast, žuta za prijateljstvo, bela za poštovanje. Boja menja celu poruku, pa pazite šta poklanjate.

Jul i avgust

Jul donosi kokotić, visok i raskošan, simbol vedrine i lakoće. Avgust pripada gladioli koja se ne savija ni pred kakvim vremenom. Ako poznajete nekoga ko ne odustaje, verovatno je rođen u avgustu. Gladiola se ne bira slučajno za ljude jakog karaktera.

Septembar, oktobar i novembar

Septembarska astra cveta kada druge biljke odlaze na zimovanje. Zato simbolizuje strpljenje i mudrost stečenu vremenom. Oktobar dobija kadificu, cvet boje vatre i jesenjeg lišća. Novembar pripada hrizantemi, raskošnoj i izdržljivoj, simbolu dugog prijateljstva.

Decembar

Decembarski cvet je papirasti narcis, rođak martovskog ali sa drugom porukom. Cveta kada sve miruje i nosi obećanje novog početka pre nego što kalendar to prizna. Idealan poklon za nekoga ko teško prolazi kroz zimu.

Kako da iskoristite svoj cvet rođenja

Posadite ga u saksiji pored ulaza. Stavite ga u buket za rođendan dragoj osobi i dodajte malu karticu sa značenjem. Tetovirajte ga ako vam priča leži.

Cvet rođenja nije ukras, već lični potpis koji nosite od dana kada ste došli na svet.

Koji je vaš cvet prema mesecu rođenja i da li vam značenje stvarno odgovara, ili ste očekivali nešto sasvim drugo? Napišite u komentaru

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com