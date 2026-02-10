Da li će drevno kinesko prokletstvo da uništi 2026? Vladavina Vatrenog Konja donosi haos

Prema rečima astrologa, godina Vatrenog konja donosi prilike za uzbudljive veze i jačanje postojećih odnosa.

Ova Nova godina prema kineskom horoskopu biće godina Vatrenog Konja.

I dok mnogi tragaju za srećom i prosperitetom, drevni astrolozi su ostavili upozorenje. Naime, tvrde da će 2026. godina možda doneti jedan od najhaotičnijih perioda u poslednjih 60 godina i to zbog „starog prokletstva“.

Prema kineskom horoskopu, 17. februara ulazimo u godinu Vatrenog Konja, ostavljajući za sobom godinu Zmije iz 2025. godine. Međutim, u Japanu, gde se poštuje istočnjački kalendar dvanaest ciklusa koje simbolizuju životinje, ova godina važi za posebno nesrećnu. Toliko, da su se porodice nekada trudile da ne rađaju decu tokom vladavine ovog znaka kineskog horoskopa.

Poslednja „hinoe-uma“, godina Vatrenog konja bila je 1966. godina, kada je broj rođenih drastično opao. Mnogi su parovi želeli da zaštite svoju decu od loše sudbine. Prema narodnim pričama, devojke rođene u toj godini bi imale mane u karakteru. Te mane bi „skraćivala život mužu“, a reč je o verovanju koje potiče iz 17. veka.

Legenda kaže da se 1682. tinejdžerka rođena u godini Vatrenog Konja, poznata kao Jaoja Ošiči, zaljubila u pomoćnika u hramu dok je veliki požar uništavao grad. Nakon što su bili razdvojeni mesecima, Ošiči je pokušala da ponovo izazove požar. Nadala se da bi se tako ponovo srela sa njim, ali je zbog toga spaljena na lomači.

Ova stigma je ostala dugo urezana u kulturi, pa su roditelji izbegavali da planiraju trudnoće tokom „hinoe-uma“. Danas, međutim, tradicija se slabo poštuje, a studije pokazuju da žene rođene u nesrećnoj 1966. godini nisu imale naročitih problema u ljubavnim vezama u odnosu na druge. Moderna vremena, kada su brakovi više lični izbor nego rezultat aranžmana porodice i posrednika, umanjila su važnost ovog sujeverja, prenosi Lepa&Srećna.

Šta donosi ova 2026. godina?

Ipak, astrolozi i dalje upozoravaju da će 2026. biti godina ljubavi i novih veza, ali uz određeni oprez. Prema rečima astrologa, ova godina donosi prilike za uzbudljive veze i jačanje postojećih odnosa. Ljudi će bolje razumeti svoje želje i potrebe u partnerskim odnosima, ali će retrogradni položaji Venere u Škorpiji i Vagi tokom jeseni otežavati stabilizaciju veza.

S druge strane, godina donosi i šansu da se fokus preusmeri sa romantičnih na prijateljske i altruističke odnose. S obzirom na kretanje Severnog čvora u znak Vodolije tokom leta, očekuje se da ljudi grade zajednice i prijateljstva, a ne samo romantične veze. Horoskop takođe pokazuje mogućnost da prijateljstva prerastu u ozbiljnije veze, ali s naglaskom na čvrstu osnovu pre nego što se napravi veliki korak – što u suprotnosti stoji sa rizičnijim i strastvenim duhom Vatrenog Konja.

Ukratko, 2026. obećava intenzivne veze, prilike za samospoznaju i balansiranje između rizika i opreza. Obratite pažnju na rizike u ljubavi – ali i vreme kada će prijateljstva i zajedništvo imati posebno važnu ulogu.

