Da li ćeš dobiti povišicu? Zvezde znaju tačno kad i pod kojim uslovom – proveri svoj znak

Zvezde ne samo da znaju kad – već i zašto baš ti dobijaš povišicu. Proveri svoj znak.

Ako već neko vreme osećaš da zaslužuješ više – nije do tebe, do zvezda je. Astrološki aspekti ovog meseca donose neočekivane preokrete u karijeri, a neki znaci će bukvalno osetiti kako im se novčanik puni.

Zvezde ne lažu: evo kada i pod kojim uslovima možeš očekivati povišicu, prema svom horoskopskom znaku.

Ovan

Tvoj trenutak dolazi oko 10. oktobra, kada Mars ulazi u tvoju kuću karijere. Ako si bio uporan i direktan – šef to primećuje. Bonus ili povišica stižu ako ne odustaneš od svojih ideja.

Bik

Stabilnost ti je važna, ali ne pristaj na manje. Kraj oktobra donosi priliku da pregovaraš. Ako pokažeš koliko si nezamenljiv – pare dolaze same.

Blizanci

Tvoja komunikacija je tvoj adut. Do 15. oktobra, Merkur ti donosi šansu da se istakneš. Ako si u prodaji, medijima ili edukaciji – računaj na rast prihoda.

Rak

Emocije ostavi kod kuće. Na poslu budi hladan i precizan. Oko 20. oktobra, Mesec ti donosi priliku da se dokažeš. Ako preuzmeš odgovornost – slede nagrade.

Lav

Ti si rođen za scenu – i kancelarijsku. Sunce ti daje vetar u leđa od 5. oktobra. Ako si bio u senci, sad je vreme da zablistaš i tražiš više.

Devica

Analiza ti je jača strana. Do kraja meseca, tvoj trud postaje vidljiv. Ako si radila tiho i precizno – stiže priznanje u obliku povišice.

Vaga

Diplomatija ti se isplati. Oko 18. oktobra, Venera ti donosi šansu da pregovaraš. Ako si bila strpljiva – sad je vreme da tražiš ono što zaslužuješ.

Škorpija

Tvoja intuicija zna kad je pravi trenutak. Kraj oktobra ti donosi neočekivanu ponudu. Ako si spremna da preuzmeš rizik – pare slede hrabre.

Strelac

Tvoj entuzijazam je zarazan. Do 12. oktobra, Jupiter ti otvara vrata ka novim projektima. Ako si pokazala inicijativu – računaj na povišicu.

Jarac

Ti si stub firme. Saturn ti donosi stabilnost, ali i zasluženu nagradu. Oko 25. oktobra, tvoje zalaganje se konačno isplaćuje.

Vodolija

Tvoje ideje su ispred vremena. Uran ti donosi iznenadne promene. Ako si predložila nešto inovativno – možeš očekivati finansijski skok.

Ribe

Tvoja empatija je tvoj kapital. Ne potcenjuj je. Do kraja meseca, Neptun ti donosi priliku da se istakneš u timskom radu. Ako si bila podrška – stiže nagrada.

