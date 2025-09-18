Da li se trenutno osećate prazno, izgubljeno i bez cilja? Astrolog objašnjava kada se završava teški period

U ovom periodu mnogi od nas osećaju se izgubljeno i prazno zbog uticaja sezona pomračenja. Lunarno pomračenje u Ribama 7. septembra otvorilo je “eclipse corridor” koji rasvetljava područja života spremna za promenu, ali istovremeno može izazvati unutrašnju nemir i zbunjenost.

Kada počinje preokret

Sve se menja sa solarnim pomračenjem i mladim Mesecom u Devici 21. septembra 2025. Upravo tada se otvaraju vrata za razjašnjenje i rešenja. Dok je između dva pomračenja atmosfera „nabijenog” neba neizvesna, novi Mlad Mesec u Devici donosi trenutak u kojem ćemo otkriti puteve izlaska iz krize i početi da balansiramo ono što je do sada delovalo nesigurno.

Moć komunikacije pod Merkurom u Devici

Astrološkinja Abigejl-Rose Remmer objašnjava da Devica, čiji je vladar Merkur, donosi fokus na reči i jasnoću. Kada Mlad Mesec pokrene ovu energiju, mogli bismo da prepoznamo gde smo zapeli — bilo u odnosima, poslu ili ličnom razvoju — i pronađemo reči kojima ćemo ispraviti smer.

Nova energija s Merkurom u Vagi

Pre samog pomračenja, 18. septembra Merkur ulazi u Vagu. Kako ističe astrolog A.T. Nunez, ovaj prelaz u aspektu s Plutonom otvara intenzivne teme: otkrivanje istine, suočavanje s prošlošću i povratak unutrašnje moći. Upravo kroz razgovore i pregovore pod ovim uticajem uspevamo da čvršće stanemo na noge.

Šta savetuje astrologija

Sve što osećate — prazninu, gubitak pravca ili emotivnu teskobu — deo je kosmičkog plana da obratite pažnju na ono što zanemarujete. Iako prolazak kroz pomračenja može biti težak, nakon 21. septembra sledi razbistrenje, prilike za iskrene razgovore i mogućnost da jasnije definišete svoje želje. Samo treba izdržati do ključnog datuma i iskoristiti novu energiju da povratite kontrolu nad svojim životom.

