Da li ste rođeni u najsrećnijem znaku kineskog horoskopa? Proverite prema godini rođenja

Ove životinje donose sreću.

U kineskoj astrologiji neki znakovi se posebno ističu kao simboli sreće i uspeha. Među njima prednjače Zmaj, Pacov i Bivol, čiji rođeni donose sa sobom osobine koje ih vode do ostvarenja u ljubavi, karijeri i životu.

Zmaj (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Zmaj je sinonim za moć i harizmu. Njegovi predstavnici rođeni u ovim godinama prirodni su lideri – lako osvajaju pažnju svojom energijom i samopouzdanjem. U poslovnom svetu često zauzimaju rukovodeće pozicije, a hrabrost i idealizam vode ih ka ambicioznim ciljevima.

Pacov (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pacov važi za najsrećniji znak kineskog horoskopa. Snalažljivost i prilagodljivost omogućavaju mu da u svakoj situaciji pronađe dobitnu formulu. Ekstrovertnost donosi novu društva i prilike, dok upornost i perfekcionizam osiguravaju da svaki započeti projekat bude i uspešno završen.

Bivo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bivola krase pouzdanost, marljivost i strpljenje. Njegova odlučnost pomaže mu da prebrodi sve izazove, a lojalnost i podrška u odnosima grade duboke i trajne veze. Iako nije rođeni vođa, snažna volja i istrajnost donose mu uspeh u svim oblastima života.

Bez obzira u kom znaku verujete, ove tri životinjske simbolike nose osobine koje su svima dobrodošle: energiju, snalažljivost i istrajnost. Ako ste rođeni u godinama Zmaja, Pacova ili Bivola, možda je pred vama posebno povoljan period za ostvarenje ličnih i profesionalnih snova.

