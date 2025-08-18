Da li ste se prepoznali? Evo kako svaki horoskopski znak započinje svoj dan, ovo će vas šokirati

Da li ste se prepoznali? Pišite nam u komentarima!

​Ovan (21. mart – 19. april)

​Ovan se budi pre alarma, već spreman za osvajanje sveta. Ne postoji „lagano buđenje“ za Ovna, samo „početak maratona“. Jutarnja kafa se pije u hodu, a za doručak se često uzima nešto što može da se pojede u jednoj ruci dok drugom već planira dan.

​

Bik (20. april – 20. maj)

​Bik se budi s prvim zrakom sunca, ali samo da bi shvatio koliko je udobno u krevetu. Ne žuri nigde, uživa u svakom trenutku. Njegova jutarnja rutina uključuje polagano ispijanje kafe (u omiljenoj šolji, naravno) i bogat doručak. Sve je u uživanju, a ne u žurbi.

​

Blizanci (21. maj – 20. jun)

​Blizanac se budi i odmah hvata za telefon. Proverava društvene mreže, vesti, mejlove i poruke – sve u isto vreme. Jedan Blizanac pije kafu dok drugi planira tri različite stvari koje će raditi tog dana. Haos je njihova omiljena zona udobnosti.

​

Rak (21. jun – 22. jul)

​Rakovi su emotivni, pa i njihovo jutro počinje s nežnošću. Ponekad im treba više vremena da se razbude, pa im je omiljeno jutro ono provedeno u pidžami, s kuvanom kafom i nekim toplim jelom. Uvek se sećaju da pošalju poruku za dobro jutro najbližima.

​

Lav (23. jul – 22. avgust)

​Lav se budi kao da je upravo stigao na crveni tepih. Njihova jutarnja rutina je pravi performans. To uključuje pevanje pod tušem, pažljivo biranje outfita (koji mora da bude besprekoran) i naravno, ogledalo. Lavovi se ne bude, oni „debituju“ svakog jutra.

​

Devica (23. avgust – 22. septembar)

​Devica ima precizno planiranu jutarnju rutinu, do minute. Krevet mora da bude savršeno namešten pre nego što izađu iz sobe. Doručak je nutritivno balansiran, a planovi za dan su već ispisani u rokovniku. Pedantno i organizovano.

​

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

​Vaga se budi s pitanjem „Šta da obučem?“. Njihovo jutro je posvećeno potrazi za savršenim balansom u svemu – od outfita, preko doručka, do muzike koja se sluša. Bira se ležerna, ali elegantna varijanta.

​

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

​Škorpija se budi sa planom. Tiha je i misteriozna, posmatra svet oko sebe. Ne žuri, a svaka akcija je promišljena. Jutro je posvećeno razmišljanju i planiranju strategija za dan. Izgledaju kao da su se tek probudili, ali u glavi su već nekoliko koraka ispred.

​

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

​Strelac se budi spreman za avanturu. Često se događa da su već spakovani za put ili smišljaju gde će pobeći za vikend. Doručak se jede u pokretu, a telefon se koristi da bi se proverile cene avionskih karata. „Jutro“ je samo reč koja se koristi pre nego što počne putovanje.

​

Jarac (22. decembar – 19. januar)

​Jarac se budi pre sunca. Nema vremena za opuštanje. Jutro je radno, već odgovaraju na mejlove, prave liste obaveza i razmišljaju o karijeri. Kafa je jaka, a doručak je često nešto što se brzo sprema. Vreme je novac.

​

Vodolija (20. januar – 18. februar)

​Vodolija se budi i odmah razmišlja o idejama za promenu sveta. Možda će meditirati, čitati neobičnu knjigu ili planirati sledeći revolucionarni projekat. Rutina im je nepredvidiva, a doručak može da bude i ona, najčudnija kombinacija namirnica.

​

Ribe (19. februar – 20. mart)

​Ribe se bude u nekom svom, drugom univerzumu. San je za njih važan deo dana. Možda će im trebati više vremena da se razbude, a jutarnji ritual može da uključuje muziku, čitanje poezije ili sanjarenje. Snovi su za njih realnost, a realnost san.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com