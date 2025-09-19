Da li ste sigurni koji ste horoskopski znak? Posle ovog saznanja nećete biti

Mnogi ljudi veruju da znaju svoj horoskopski znak, ali naučna otkrića pokazuju da možda greše.

Zbog Zemljine precesije i pomeranja sazvežđa tokom hiljada godina, datumi znakova više se ne poklapaju sa onima koje koristimo u zapadnoj astrologiji.

Šta je Zemljina precesija?

Zemlja se okreće poput čigre, a njena osa se polako pomera u ciklusu od oko 26.000 godina. Ova pojava, poznata kao aksijalna precesija, menja položaj zvezda na nebu i utiče na to gde se Sunce nalazi u odnosu na sazvežđa.

Kako se promenio položaj znakova?

Pre 3.000 godina, Sunce je na prolećnu ravnodnevicu bilo u sazvežđu Ovna.

Danas se u istom periodu nalazi u sazvežđu Riba.

Za oko 600 godina, biće u sazvežđu Vodolije – što astrolozi nazivaju „Doba Vodolije“

Zmijonoša – 13. horoskopski znak

Astronomi su otkrili da Sunce prolazi i kroz sazvežđe Zmijonoše (Ofiukus), koje je izostavljeno iz tradicionalnog zodijaka. To znači da bi mnogi rođeni u znaku Škorpije ili Strelca zapravo mogli pripadati ovom „zaboravljenom“ znaku.

Razlika između zapadne i indijske astrologije

Zapadna astrologija koristi tropski zodijak, vezan za godišnja doba.

Indijska astrologija koristi zvezdani zodijak, usklađen sa stvarnim položajem sazvežđa.

Novi datumi horoskopskih znakova (astronomski)

Ovan: 19. april – 13. maj

Bik: 14. maj – 21. jun

Blizanci: 22. jun – 20. jul

Rak: 21. jul – 10. avgust

Lav: 11. avgust – 16. septembar

Devica: 17. septembar – 30. oktobar

Vaga: 31. oktobar – 22. novembar

Škorpija: 23. – 30. novembar

Zmijonoša: 1. – 17. decembar

Strelac: 18. decembar – 19. januar

Jarac: 20. januar – 15. februar

Vodolija: 16. februar – 11. mart

Ribe: 12. mart – 18. april

Ako ste mislili da ste Lav ili Škorpija, možda zapravo pripadate drugom znaku. Naučna otkrića o Zemljinoj precesiji i postojanju Zmijonoše pokazuju da astrologija i astronomija nisu uvek usklađene – ali upravo ta razlika čini horoskop još intrigantnijim.

