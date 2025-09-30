Da li su osobe rođene u ovom znaku sebične i pohlepne? Ako mrzite da vas neko kontroliše, sklonite se od njih!

Osobe rođene u znaku Ovna često se doživljavaju kao dinamične, direktne i usmerene na akciju — ali upravo te osobine mogu ponekad izgledati kao sebičnost ili pohlepa, iako to nije uvek njihova suština.

Svako od nas ima crte ličnosti koje drugi ljudi ne vole, a iako svi vole Ovna, postoje negativne stvari koje osobe u njegovom okruženju dovode do ludila. Evo kako astrologija objašnjava te osobine:

Šta Ovna čini napornim?

Osobe rođene u ovom znaku trude se da budu najbolje, ali u želji da iz svake bitke izađu kao pobednici često donose ishitrene zaključke. Iako nema ničeg lošeg u tome što su Ovnovi takmičarski nastrojeni, oni nekada mogu da budu toliko dosadni u želji da pobede da druge ljude njihova ambicija guši. Takođe, ono što ostale znakove nervira kod Ovnova je impulsivnost.

U osnovi znaka vatrenog Ovna nalazi se planeta Mars, koja ga može učiniti svojeglavim i zlobnim. A kad Ovan jednom pređe granicu i postane zao, teško da se ikada više može vratiti u „staru kožu“…

Ovo su najiritantnije osobine jednog Ovna:

1. Usredsređeni su na sebe

2. Kontrolori tuđih života

3. Deluju hladno

4. Kratkovidi su

5. Ovan nije uvek podrška

6. Odbijaju da gube

7. Ovnovi su pohlepni

8. Ovan nije intuitivan

Da li je Ovan sebičan?

Samopouzdan i usmeren na sebe: Ovan je prvi znak Zodijaka, pa često ima urođenu potrebu da bude prvi, najbolji, najbrži.

Impulsivan: Ne razmišlja uvek o posledicama svojih postupaka na druge — ne iz zlobe, već iz brzine delovanja.

Ne voli da čeka: Ako nešto želi, želi sada — što može delovati kao nestrpljivost ili sebičnost.

Ali: Ovan je često i velikodušan, zaštitnički nastrojen i spreman da pomogne kad vidi da je neko iskreno u nevolji.

Da li je Ovan pohlepan?

Ambiciozan, ali ne nužno materijalista: Ovan želi uspeh, priznanje i pobedu — ali ne mora da bude vezan za novac.

Takmičarski duh: Može želeti više od drugih, ali iz potrebe da se dokaže, ne da poseduje.

Pohlepa kod Ovna se više ogleda u želji za akcijom, izazovima i pobedom, nego u gomilanju stvari.

Zaključak

Ovan može delovati sebično ili pohlepno kada je fokusiran na cilj, ali to je često samo površinski utisak. Njegova energija je vatrena i direktna, pa ne gubi vreme na uvijene emocije — što može povrediti osetljivije znakove. Ipak, ispod tog temperamenta često se krije srce koje voli iskreno i brani strastveno.

