Dan pun ljubavi, nade, mira i radosti, ovi znakovi imaće zaista dobre horoskope danas

Lav, Škorpija, Devica, Vodolija i Ribe imaju zaista dobre horoskope za petak, 21. novembra. Puno pozitivne energije, ljubavi, mira i radosti za njih. Kada Sunce u petak napravi trigon sa sanjivim Neptunom, to stvara zaista lepu atmosferu za ove astrološke znake.

Dok Sunce završava svoj poslednji dan u Škorpiji dok razgovara sa sanjivim Neptunom u Ribama, 21. novembra 2025. godine. Svi imamo puno energije vode koja napaja dan, tako da ste danas emocionalno prijemčivi za duhovne stvari poput ljubavi, mira i radosti.

Voda na pročišćava, i kada vas uhvati talas emocija, osećate se emocionalno snažno i zadovoljno duboko u duši.

Kada je energija Sunca u trigonu sa Neptunom aktivna u petak, pet astroloških znakova ima zaista dobre horoskope pune intimnosti, romantike, ljubavi, emocionalne sigurnosti i nade.

1. Lav – delite emocije sa nekim

Stari prijatelj se vraća u petak. Počinješ da osećaš nivo bliskosti i intimne emocionalne interakcije koji ti je potreban od nekoga koga voliš, i pošto se već poznajete, to se čini prirodnim.

Potrebno je mnogo vremena da se osetiš spremnim da otvoriš svoje srce nekome. Osoba treba da zasluži tvoje poverenje. Ali danas se osećaš emocionalno sigurno i bezbedno. Sve klikne. Osećaš se kao da možeš da kažeš skoro sve. Deliš tajne i nema osuđivanja. Otkrivaš da tvoja ljubav želi da te podrži i ima rešenja za probleme koje treba da rešiš.

Možeš im reći skoro sve, i to nije problem. Ima puno vremena da budete zajedno, a sat kao da se polako pomera kako bi mogao da uživaš u trenucima.

2. Škorpija – osećaš stvarnu ljubav

U petak si među onima koji imaju zaista dobre horoskope, saznaješ da je neko zaljubljen u tebe. Doživljavaš vrstu romanse za koju si nekada mislio da se može naći samo u bajkama. Imaš jasnu predstavu o tome šta ljubav treba da bude. Zato što neustrašivo prihvataš svoju mračnu stranu, zamišljaš partnerstvo koje je sirovo, ranjivo i izuzetno lojalno.

Danas pronalaziš taj nivo posvećenosti kod partnera, ali i kod prijatelja. Ono što želiš ti se odražava na način na koji si se nadao, ali nisi mislio da bi zaista mogao biti. Praviš planove za buduća putovanja. Počinje da se formira interna šala sa nadimcima. Osećaš se tako posebno i znaš da su emocije obostrane.

Ništa nije bolje nego da ti se želja ostvari i da ti ona dotakne srce.

3. Devica – srodna duša na vidiku danas

U petak upoznaješ srodnu dušu. Pronalaziš ljubav i partnerstvo koje si nadao/la, ali si mislio/la da je preteško pronaći. Spreman/na si da napraviš skok vere i pronađeš osobu kojoj se možeš posvetiti. Već nekoga imaš na umu, ali razgovor nikada nije bio pravi. Međutim, danas, kada Sunce pravi trigon sa Neptunom, stvari počinju da se odvijaju svojim tokom. Govoriš bez reči.

Energija se oseća ispravno. Gotovo da čitaš jedno drugom misli i sinhronizovani/a si. Možeš da primetiš da će biti još mnogo toga o čemu će se razgovarati i da se možeš otvoriti satima. Osećaš se tako srećno i spremno da napraviš ovaj veliki korak i jedva čekaš da počne zauvek.

4. Vodolija – osećate poštovanje od partnera

U petak, vaš partner vam pokazuje nivo posvećenosti koji niste znali da možete imati. Osećate se kao da vas je partner stavio na pijedestal, i to povećava vaše samopouzdanje u vezi sa vašom budućnosti. Oduvek ste smatrali da je poštovanje suština svake zdrave veze. Bez poštovanja, kakva je korist biti sa nekim?

Znate da se partnerstva svih vrsta zbližavaju, a ponekad to može zamagliti granice. Verujete u to da ljude treba učiniti boljim i želite nekoga ko vas inspiriše da budete najbolji što možete biti. Danas vam se ta energija vraća i to se oseća neverovatno dobro.

5. Ribe – osećate novi talas nade

21. novembra, shvatate kako da budete srećni bez obzira na sve. Osećate talas nade, što podstiče optimizam u pogledu budućnosti.

U petak ćete naučiti nešto novo o sebi: ne može mnogo ljudi da stvori nadu ni iz čega. Ljudi mogu pasti u jame očaja, ali vi nekako pronalazite način da vidite svetlu stranu svake situacije. Nikada sebi ne dozvoljavate da zaboravite da je život ono što od njega napravite. Zamišljate dobro, i ono se dešava.

Danas morate doneti odluku, a vaš um se prebacuje u brzinu, pomažući vam da se odvojite od bilo koje energije koju ne želite. Držite se onoga što znate da je najbolje za vas. Moć misli vam je laka.

