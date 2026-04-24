Dan uspostavljanja nosi gomilu novca i obilja za 6 kineskih znakova, 24. aprila imaće neverovatnu sreću

Dan uspostavljanja biće uspešan za Zmaja, Tigra, Pacova, Zmiju, Majmuna i Psa. Donosi im novac i izobilje više nego što su ikada pomislili.

Šest kineskih horoskopskih znakova privlači sreću i finansijski uspeh 24. aprila 2025. Petak je Dan uspostavljanja pod Zemljanim Zmajem, a ova vrsta energije gradi nešto čvrsto.

Dan uspostavljanja se odnosi na postavljanje nečega na mesto što se drži. U kombinaciji sa energijom Zmaja, ovo je mesto gde se nešto osigurava na način koji ima pravu finansijsku težinu iza sebe.

Sa godinom Vatrenog Konja koja pokreće stvari napred i mesecom Vodenog Zmaja koji stvara kretanje oko novca, „da“ postaje gotova stvar i za ove kineske horoskopske znake, trenutak kada se to desi biće veoma stvarno i veoma vredno truda.

1. Zmaj – petak je vaš srećan dan

Petak je dan kada nešto konačno postaje zvanično za vas. Više ne čekate da neko odluči. Dobijate jasnu potvrdu da se ovo dešava i deo koji vas pogađa je koliko je veće nego što ste očekivali.

Možda ste smanjili svoja očekivanja samo da biste zaštitili sebe, a onda ovo dolazi tako jako. Ovo je vezano za novac ili dugoročnu stabilnost, i kada se desi, osećate potpuno olakšanje u svom telu. Kao da konačno možete da izdahnete. Ovo je nešto na čemu možete da gradite, a ne nešto što nestaje. Konačno!

2. Tigar – shvatate da možete dobiti više

Postoji trenutak 24. aprila kada neko pristane na nešto za šta ste mislili da ćete morati da se borite. Jednostavno kažete šta želite, i umesto da se suprotstavite, oni jednostavno kažu da.

Shvatate da ste zadržavali više nego što je bilo potrebno. Ovo direktno utiče na vašu finansijsku situaciju jer kada jednom vidite da možete tražiti više i zapravo to dobiti, prestajete da se zadovoljavate. A sledeća stvar koja se pojavi odmah odražava to novostečeno samopouzdanje. Bravo za vas.

3. Pacov – bolje je nego što ste mislili

Dan uspostavljanja donosi situaciju u kojoj proveravate nešto finansijsko i shvatate da je mnogo bolje nego što ste mislili. Ni malo bolje. Primetno bolje. 24. april vam daje trenutak kada brojke govore same za sebe.

Ovo vam takođe pokazuje da nešto što ste ranije započeli već funkcioniše, čak i ako niste bili sigurni u to. Prestajete da to tretirate kao rizik i počinjete da se prema tome odnosite kao prema nečemu u šta se vredi osloniti. To je ono što ga razvija. Moćniji ste nego što ste mislili, Pacove.

4. Zmija – vi odlučujete koliko je to veliko

U petak se vodi razgovor u kojem neko direktno razgovara sa vama o prilici i jasno je da je ozbiljan. To je neko ko želi da krene napred sa vama.

Ton se menja, pitanja se menjaju i odjednom se radi o logistici i sledećim koracima. Ovde vi odlučujete koliko veliko želite da igrate. Jer šta god da se u tom trenutku podudarate je upravo ono u šta se ovo pretvara finansijski. I biće veliko!

5. Majmun – novac dolazi

24. april donosi trenutak kada se nešto za šta ste mislili da je odloženo zapravo kreće brže nego što se očekivalo. Možda ćete otvoriti nešto ili dobiti ažuriranje koje će vas navesti da shvatite da je ovo već dalje odmaklo nego što ste mislili.

Tu dolazi vaša sreća. Na pravom ste mestu u pravo vreme da biste imali koristi od tog kretanja. A pošto brzo reagujete, na kraju ćete dobiti bolji ishod nego što bi neko drugi u istoj situaciji. Novac dolazi.

6. Pas – jednostavnije je nego što mislite

U petak će se konačno desiti jasan put ka zarađivanju više novca i dobijanju tačno onoga što želite. Dobra vest je da je to mnogo jednostavnije od onoga što ste razmatrali.

Prepoznaćete to jer uklanja zabunu. Prestajete da se vraćate napred-nazad i jednostavno znate šta dalje. A kada krenete dalje, stvari počinju brzo da se postavljaju. Ovo je početak nečega što se gradi tokom vremena, a ne samo jednodnevna pobeda. Obilje je ovde!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com