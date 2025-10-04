Dan za uživanje u životu i pozitivne misli: Oni danas imaju najbolje horoskope! Danas je njihov najbolji dan!

Ovih 5 znakova imaju najbolje horoskope celog dana 4. oktobra 2025. godine

U subotu, Mesec napušta odvojenu energiju Vodolije i ulazi u duboko duhovni znak Riba. Ovo je trenutak kojem smo se nadali ove nedelje. Ova energija predstavlja bekstvo pomešano sa maštom, omogućavajući nam da pobegnemo od životnih problema i uživamo u vremenu, voleći život zbog njega samog, zbog zadovoljstva.

Kada je Mesec u Ribama, može se činiti kao da vreme stoji i da ste bez problema. To je fantastičan dan za oprost, oslobađanje od problema i sanjanje o lepoj, svetloj budućnosti. Zaboravite stvari koje vas muče i imaćete energiju da se nosite sa onim što vam život daje, a što vam se ne sviđa.

Da vidimo kako ovo pozitivno utiče na pet astroloških horoskopskih znakova tokom celog dana.

1. Ovan – oprosti i zaboravi prošlost

Imaš najbolji horoskop celog dana 4. oktobra jer opraštaš i zaboravljaš prošlost. Oproštaj oslobađa tvoju energiju da radiš ono što znaš da treba da radiš.

Zaglavili ste se držeći se onoga što se nekada činilo kao neuspeh. Taj neuspeh vas je sprečio da živite punim životom. Brinuli ste se šta će drugi misliti o vama.

Ali u subotu, uz pomoć Meseca koji ulazi u Ribe, nešto počinje da se menja. Shvatate da je jedina osoba koja vas je sputavala bilo vaše staro ja. Spremni ste da napravite hrabar korak ka svetlijoj budućnosti. Danas je najbolje jer ste jači nego što ste nekada verovali i sada posedujete svoju veličinu.

2. Bik – znate ko su vam prijatelji

Imate najbolji horoskop celog dana 4. oktobra jer znate ko su vam prijatelji i sa kojima možete biti ludi.

Uvek radite i nemate zabave, i iako vam se to mnogo sviđa jer vam finansijski odgovara, dolazi trenutak kada treba i da se opustite. Dobro je imati nekoga oko koga možete da se opustite. Potrebna vam je osoba u životu koja vam može pomoći da se smejete, osmehujete i budete kao malo dete.

Pronalazite tu osobu u subotu i uživate u njenom prisustvu. Osećate da je svet harmoničan jer ste srećni i prihvaćeni. Vaša vrednost nije definisana onim što možete da uradite ili koliko dobro radite. Vaša vrednost leži u jednostavnom zabavljanju i uživanju u životu kakav jeste.

Uživate u životu i razmišljate pozitivno. Danas će biti najbolji dan!

3. Vodolija – otkrivate dodate vrednosti

Vodolije, imate najbolji horoskop celog dana 4. oktobra jer otkrivate kako da dodate vrednost svom životu na zabavan način.

Vi ste neko ko voli da bude okružen ljudima, ali postoje i trenuci kada žudite za sopstvenim društvom. 4. oktobar je jedan od tih dana i prigrlićete ga. Ono što ovaj dan čini izuzetnim za vas je to što se ne osećate usamljeno. Danas se osećate opušteno i mirno.

Čuli ste druge kako kažu da su sami sebi najbolji prijatelji; danas ćete to i sami iskusiti. Možete se opustiti i pustiti svoju dušu da bude mirna. Tišina se spušta u vaš duh i um, i nadate se da danas neće biti jedini dan kada ćete to moći da uradite u oktobru.

4. Jarac – magnet za pozitivnu energiju

Imaš najbolji horoskop celog dana 4. oktobra jer ti se mašta stimuliše i imaš snove koje želiš da ostvariš. U subotu si kao magnet za pozitivnu energiju.

Sa ulaskom Meseca u Ribe, možeš osetiti nešto što se pokreće u tvojoj mašti, i jedini način da ti se to ostvari je da to staviš na papir. Ključ je u tome da dozvoliš univerzumu da komunicira sa tobom i kroz tebe na načine koje ranije nisi dozvoljavao.

Kada jednom otvoriš svoju maštu, kao da tvoj unutrašnji monolog govori više sa idejama koje ti dolaze u bljeskovima. Sada je muza stigla i spreman si da je prihvatiš. To je divno moćan dan energije koja te uzdiže.

5. Lav – otkrivate jednu tajnu

Imaćete najbolji horoskop celog dana dok učite nešto o univerzumu i otkriva se tajna koju ste morali da znate.

Ne smetaju vam tajne. U stvari, prihvatate činjenicu da ih svi imaju. Tajne su deo ljudskog bića. Kada bi svi znali sve, život bi bio bez misterije i dosadan. Međutim, u subotu dobijate uzbuđenje otkrića. Saznajete nešto o situaciji ili prijatelju za koga ste sumnjali, ali niste potvrdili do sada.

Ova avantura je uzbudljiva za početak. Osećate da će se danas dešavati još nešto novo. Volite da budete usred uzbuđenja. Upoznati ste sa svime i to vas čini posebnim. Zaista je kul dan, a vi samo naslućujete šta bi vam se moglo dogoditi do kraja meseca, prenosi YourTango.

