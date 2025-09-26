Danas je dan kada tuga prestaje — ova tri znaka konačno izlaze iz emotivne tame

Astrološki događaji 26. septembra 2025. donose olakšanje za tri horoskopska znaka koji su se u prethodnom periodu borili sa usamljenošću, emotivnim razočaranjima i osećajem praznine. Prema astrolozima, ovaj datum označava prekretnicu — trenutak kada se bol povlači, a srce otvara za nove mogućnosti.

Rak — vreme je da se srce ponovo smeje

Rakovi su prošli kroz niz emotivnih izazova, često se povlačeći u sebe i preispitujući odnose. 26. septembar donosi im priliku za emotivno isceljenje. Otvaraju se vrata za nove susrete, ali i za pomirenje sa sobom. Rakovi će osetiti da ih univerzum konačno podržava.

Jarac — kraj unutrašnje borbe

Jarčevi su se dugo trudili da sakriju tugu iza obaveza i ambicija. Ovaj dan donosi im jasnoću i olakšanje. Biće spremni da priznaju sebi šta ih boli i da se otvore prema ljudima koji ih iskreno podržavaju. Emotivna stabilnost dolazi kroz iskrenost i prihvatanje.

Ribe — izlazak iz magle emocija

Ribe su se osećale izgubljeno, preplavljene emocijama koje nisu mogle da razumeju. 26. septembar donosi im mir i novu perspektivu. Biće spremne da se oslobode prošlosti i da prihvate ljubav bez straha. Njihova intuicija će ih voditi ka pravim ljudima i iskustvima.

Ovaj astrološki trenutak ne znači da će sve biti savršeno, ali označava početak emotivne obnove. Za ove znakove, to je dan kada se bol povlači, a nada vraća u punom sjaju.

