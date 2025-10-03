Danas je najbolji dan u životu za ova 4 znaka, smeši im se neverovatna sreća!

Trećeg oktobra, u trenutku Merkur u opoziciji sa Hiron (isceliteljem), četiri horoskopska znaka doživeće posebnu dobit: finansijsku, emotivnu, društvenu ili čak ljubavnu sreću kakvu univerzum dodeljuje kao nagradu.

Merkur u pravednoj Vagi ulazi u dijalog sa Hironom, donoseći podsticajnu i isceljujuću energiju. Otežavajuća energija sedmice popušta, atmosferska kombinacija harmonije i podrške čini život „mekšim“ i sigurnijim, prenosi ona.telegraf.rs.

Sve izgleda milije – ljudi su pristupačniji, prilike stižu lakše, optimizam raste. Zato ova astralna konstelacija posebno „reaktivira“ sreću za četiri znaka. Pogledajmo koje su to prilike i na šta treba obratiti pažnju.

1. Blizanci

Petak ti donosi sreću kroz prijateljstva, posebno one koje imaš u profesionalnom okruženju. Očekuj izobilje u nekom od svojih interesovanja – bilo u ljubavi ili u strasti koju dugo gajiš.

Bez obzira da li si veseo ili tužan, ljudi primećuju tvoje stanje i često ti spontano pritrče u pomoć toplim rečima, podrškom, ohrabrenjem. Upravo kroz te prijateljske susrete dešava se isceljenje. Možda ćeš prepoznati projekat ili ideju koju si odlagao — danas je dan da je pokreneš. Energija kreće sama po sebi, donoseći rast i pozitivne prilike.

2. Devica

Za Device, petak donosi sreću kroz produbljeno razumevanje nakon isceljenja nekog odnosa, ali i obilje u vidu materijalne stabilnosti i ličnog blagostanja.

Obično imaš naviku da odguruješ ljude koji iskreno žele da ti pomognu, jer voliš da budeš samostalna. Ali danas to može da se promeni – otvorićeš se pred bliskim ljudima i pustiš ih da te vide u ranjivim trenucima. Time se otvara prostor da ih primiš u svoj život, što ti donosi unutrašnju obnovu — a zajedno s tim i priliku da privučeš bogatstvo koje je dugo čekao.

3. Ovan

Za Ovna, petak donosi sreću u partnerskim odnosima, bilo ljubavnim, poslovnim ili prijateljskim i izobilje kroz pojačan osećaj samopouzdanja i unutrašnjeg blagostanja.

Dug period dok je Hiron bio u tvom znaku mogao je da iskopava stare bolove iz prošlosti, veze sa detinjstvom i emotivnim konfliktima. Ali danas se osećaš snažnije i autentičnije. Drugima zračiš integritetom i iskrenošću, što te čini magnetom za sreću i bliske odnose.

4. Vaga

Za Vage, 3. oktobar donosi sreću kroz lični život i emotivno isceljenje, posebno u vezi sa brakom ili važnim poslovnim partnerstvom.

Upravo kada si „na pravom mestu u pravo vreme“, stiže prilika ili poruka koja ti menja perspektivu. Shvatićeš da je tvoja svrha da koristiš svoja iskustva da pomažeš drugima. Tvoja ranija osećanja bespomoćnosti sada mogu postati lekcija i nada za druge

Danas si ti i izobilje i sreća. Puštaš da teče kroz tebe, budiš nadu u sebi i oko sebe.

