Danas je novi početak za mnoge, a zvezde su izabrale ova 3 znaka – dobijaju sjajnu šansu koja se ne propušta!

Prvi dani oktobra donose snažnu simboliku – granicu između onoga što ostavljamo iza sebe i onoga što tek dolazi.
Prema astrološkim tumačenjima, baš početak oktobra 2025. tri znaka Zodijaka dobijaju priliku za novi početak: Rak, Vaga i Ribe.
Ovaj datum može biti trenutak kada se oslobađamo tereta, donosimo hrabre odluke i otvaramo vrata ka budućnosti.
Rak – oslobađanje od prošlosti
Rakovi će osetiti olakšanje. Sve ono što su dugo nosili – emotivne povrede, nerealna očekivanja ili finansijski tereti – počinje da se briše.
Ključna poruka: vreme je da zatvore stara vrata i udahnu punim plućima.
Saveti: fokusirajte se na oproštaj i rasterećenje. Novi projekti i odnosi mogu krenuti tek kada pustite ono što vas sputava.
Vaga – put ka harmoniji
Za Vage, ovaj datum donosi jasnoću. Dok će mnogi oko njih lutati u sumnjama, Vage će pronaći pravi pravac.
Ključna poruka: očekujte važan razgovor, savez ili odluku koja menja tok događaja.
Saveti: budite otvoreni za saradnju i nove ljude. Harmonija dolazi kroz balans, a ne kroz borbu.
Ribe – skriveno čudo
Ribe će početkom oktobra doživeti iznenađenje. Situacije koje su izgledale izgubljeno – bilo da je reč o ljubavi, poslu ili prijateljstvu – dobijaju novu šansu.
Ključna poruka: sudbina otvara novi ciklus baš kada ste mislili da je kraj.
Saveti: verujte intuiciji i pratite znakove. Ono što izgleda kao prepreka može postati vaša najveća prilika.
Astrološki gledano, početak oktobra 2025. je period kada Rakovi, Vage i Ribe dobijaju priliku da krenu iznova. Za jedne to znači oslobađanje, za druge donošenje odluka, a za treće – neočekivano čudo.
Ako pripadate jednom od ovih znakova, obratite pažnju na događaje oko vas. Možda baš tog dana počinje novo poglavlje vašeg života.
