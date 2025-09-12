Danas ovih 5 znakova ima najbolji horoskop, imaće zaista nezaboravan i sjajan dan ako ovo urade!

Ovih pet horoskopskih znakova ima zaista dobre horoskope za 12. septembar 2025. Sunce je u praktičnoj Devici, a Mesec će biti u Blizancima neposredno pre sumraka. U kritičnom trenutku, srešće ga četiri planete: Uran, Saturn, Pluton i Neptun.
Potrebno je doneti odluku o sreći, a to je kako se nositi sa promenama koje su i nepredviđene i nepredviđene. Šta treba ukloniti da biste ostali optimistični u pogledu budućnosti?
1. Blizanci: Lep prozor današnjih mogućnosti vam se otvara
Imate veoma dobar horoskop u petak jer ste se stavili u kontrolu svog života. Vi ste mislilac, i ponekad vam to smeta da budete optimista. Ali kada zaista razmislite o tome šta se dešava u svetu i vašem životu, odlični ste u okretanju negativnih stvari na glavu i pronalaženju onoga što je dobro u vezi sa situacijom.
Prema tome, 12. septembra znaćete kako da imate zaista dobar dan, a vaš horoskop odražava prelep prozor mogućnosti koji vam se otvara. Mesec koji ulazi u vaš horoskopski znak pomaže vam da se povežete sa svojim emocijama. Kao vazdušni znak, ne možete biti oduševljeni osim ako stvari nemaju smisla.
Rešenja su vam dostupna i imate priliku da ostvarite ono što želite, a da se ne pretvarate da ništa nije pogrešno ili da je sve u redu. Vaše samopouzdanje raste i ništa vas neće iznenaditi jer ne nosite ružičaste naočare niti se pretvarate da problemi ne postoje. Umesto toga, imate jasnu sliku života. Naći ćete lepu ravnotežu koja vam pomaže da držite glavu ispravno.
2. Strelac: Postavite granice
Danas ćete imati veoma dobar horoskop jer razumete šta vaši odnosi žele od vas i znate gde da postavite granice kako biste izbegli ugađanje ljudima. Ulazak Meseca u Blizance pruža vam uvid u budućnost sa razumevanjem prošlosti. Znate da ste pravili greške i da niste savršeni. Imate stvari koje želite da radite sa nekim posebnim, a vaš ego vam neće stati na put.
Život je dobar kada vaš lični život i vaši odnosi idu uzlaznom putanjom. Uzlazna putanja ne znači da ne vidite probleme onakvima kakvi jesu. Doći će do sukoba u komunikaciji. Može doći do neslaganja koja vas navode da se pitate da li treba da budete zajedno ili ne. Možda ćete čak osećati da morate da napravite pauzu za dan kako biste razbistrili um i izbegli da kažete stvari koje ne želite da kažete.
Postoji mnogo načina kojima danas možete ići, ali vi ćete izabrati pravi put. Shvatićete šta treba da uradite i kada, i to će biti tako zadovoljavajuće za vašeg partnera, prijatelja i partnere. Danas će biti neverovatan dan za vas!
3. Bik: Razumete danas gde se nalazite
Biče, ako postoji jedna stvar koju volite više od svega, to je osećaj da kontrolišete svoj svet, a to znači sve: zdravlje i hranu koju jedete; novac i kako se koristi; vreme i gde ga trošite. Današnji Mesec, koji napušta vaš horoskopski znak, daje vam jasnoću o tome šta želite da uradite da biste unapredili svoj život. Ulazak Meseca u Blizance daje vam jasan pogled na to kako da sprovedete svoj plan.
Neke stvari ne mogu ostati iste, a vi ste jedina osoba koja može da preokrene vaš život. Promena će se dogoditi preduzimanjem malih koraka koji ne ometaju trenutni tok. Danas je vreme vraćeno.
4. Ovan: Pronalazite svoje korene i svrhu života
Imaćeš zaista dobar horoskop 12. septembra, jer pronalaziš svoje pleme. Prijatelji ti pomažu da osećaš da imaš sve što bi čovek ikada mogao poželeti u ovom životu. Prijatelji ti daju osećaj utemeljenosti. Oni ti omogućavaju da se setiš ko si i koja je svrha tvog života.
Otkrivaš da možeš biti svoj i reći šta misliš, a da te ne osuđuju. Učiš da nije važno šta imaš ili nemaš; prava prijateljstva čine svet bogatijim i boljim za tebe.
Ovaj dan je posvećen ulaganju u tvoje odnose i obogaćivanju tvoje zajednice kako bi svet bio bolje mesto. Shvataš da stvari neće uvek biti savršene, ali osećaj saznanja da imaš bar jednog zaista dobrog prijatelja izbrisaće svaku usamljenost koju osećaš u svom srcu.
5. Škorpija: Prepoznaćete kada neko nije iskren ili se boji
Danas će vam doneti veoma dobar horoskop jer kada Mesec uđe u Blizance, povezaće se sa kućom kojom vladate – osmom kućom zajedničkih resursa, tajni i intimnih veza. Danas može biti izvesne nestabilnosti, ostavljajući vas da se pitate koliko su vaša partnerstva bliska i autentična u ovom trenutku.
Ali, pošto imate čulo za pauka, hvatate energiju koju ljudi često pokušavaju da sakriju. Možete da prepoznate kada neko nije iskren ili da li krije strah. Ovo znanje bez potvrde vas ostavlja uznemirenim, ali znate šta da radite kada se to desi.
Poput Škorpije, razmišljaćete o tome šta se dešava i razmatraćete svaki bitni i beskorisni detalj. Preterano razmišljanje ispostavlja se kao dobro za vas. Imaćete svoj „a-ha“ trenutak koji će sve staviti na svoje mesto.
Nijedna tajna ne može ostati skrivena 12. septembra, a možda ćete otkriti kako da zbližite svoje odnose kada se otkrije koliko ste vidovnjak kada je to potrebno. Ovo je odličan dan za otkrivanje šta drugi misle, ali je takođe i otkrivanje moći koju nosite u sebi.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com