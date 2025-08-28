Danas počinje novo razdoblje u životu ova 3 horoskopska znaka: Sve se menja nabolje

Današnji astrološki tranzit, spoj Urana i Neptuna, donosi snažan talas inspiracije, oslobađanja i pokretanja. Za tri znaka zodijaka, 28. avgust 2025. označava prekretnicu – trenutak kada se stvari konačno pomeraju s mrtve tačke i život počinje da dobija novu, pozitivniju formu.

Rak – lakši dah i pogled ka napred

Rakovi će osetiti olakšanje u ličnom životu, kao da im je neko skinuo teret s leđa. Stare brige gube snagu, a fokus se premešta ka budućnosti. Ovaj tranzit donosi novu perspektivu, oslobađajući ih od prošlih razočaranja. Ključ je u prihvatanju promena – Rak više nije vezan za jedno mesto, već spreman da krene dalje.

Devica – izlazak iz rutine

Za Device, ovaj dan donosi proboj kroz ograničenja koja su same sebi postavile. Uran i Neptun podstiču intuiciju i uvid, pa se otvaraju nove mogućnosti koje ranije nisu bile vidljive. Spremnost da se proba nešto novo donosi brzo poboljšanje – život postaje dinamičniji, a svakodnevica dobija svežinu.

Ribe – buđenje snova

Ribe će doživeti lično buđenje, posebno kroz snove i unutrašnje uvide. Njihova prirodna intuicija sada je pojačana, pa mogu prepoznati trenutak kada se jedan od njihovih velikih snova počinje ostvarivati. Važno je da ne sumnjaju u sebe – inspiracija koju osećaju vodi ih ka jasnoći i kreativnosti.

Za ova tri znaka, 28. avgust nije samo još jedan dan – to je početak novog poglavlja. Ako ste Rak, Devica ili Ribe, vreme je da se oslobodite prošlosti i zakoračite u ono što vas zaista pokreće. Zvezde su na vašoj strani.

