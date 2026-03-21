Danas počinje period sreće i blagostanja za 3 srećna znaka, retrogradni Merkur je konačno završen

Danas počinje period sreće, pozitivne vibracije i optimizam se konačno vraća ovim znakovima. 21. marta 2026. sreća se poboljšava za tri horoskopska znaka. Retrogradni Merkur je konačno završen, i zbog toga smo izuzetno zahvalni.

Stvari koje su nekada bile pogrešne ispravljaju se same od sebe na načine koji su se mogli dogoditi samo uz pomoć Univerzuma. Ovo nas raduje i daje nam do znanja da su mračni dani prošli. Sada imamo toliko toga čemu se radujemo. Zaista znak olakšanja!

1. Lav – budućnost izgleda ponovo svetla

Vaša sreća se znatno poboljšava u subotu sada kada je retrogradni Merkur završen, Lave. Osećate ovu promenu na načine koji vas manje plaše i oko milion puta više samopouzdaju nego obično.

Ovo je najverovatnije rezultat veoma dobrog razgovora koji ste vodili sa nekim ko vam je blizak. Pošto je Merkur sada direktan, a komunikacijske vibracije su na vašoj strani, pronalazite izlaz iz mraka.

Divno je znati da se vi i ta osoba konačno ponovo možete slagati. Budućnost između vas dvoje sada deluje veoma obećavajuće i ne biste mogli biti srećniji. Ovo je zaista vaš srećan dan.

2. Strelac – otpimizam ponovo vlada

Ako ste bili zabrinuti zbog određenog plana ili osobe, onda možete biti sigurni da će sve biti u redu, Strelče. Imate svako pravo da previše razmišljate o ovome, ali ipak, na duge staze, to će vam uspeti.

Izgleda da je toliko vaše brige bilo vezano za retrogradnost i da sada kada je Merkur krenuo direktno, sve se čini da se vraća na svoje mesto. Manje ste pod stresom i vratili ste se svom optimističnom ja.

Danas počinje period sreće za vas. Briga pada u drugi plan u subotu, jer vam se sreća poboljšava i nastavlja da se poboljšava tokom ostatka meseca. Po prvi put posle nekog vremena, ponovo možete lakše da dišete. Čestitam, zaslužujete ovaj novootkriveni osećaj lakoće.

3. Ribe – samopouzdanje vam se vratilo

I baš tako, osećaj mentalne jasnoće se vraća u subotu nakon dugog boravka u retrogradnoj zemlji. Sve je dobro, Ribe, i odavno je trebalo. Otkrivate da u trenutku kada ovaj tranzit pogodi, počinjete da se osećate bolje na mnogo različitih načina.

Jedna od očiglednijih promena koja se dešava kod vas kada Merkur krene direktno je taj osećaj samopouzdanja. Da, vratilo se! To znači da možete sami donositi odluke i prihvatati sopstveni savet. Prestali ste da sumnjate u sebe. Spremni ste da budete osoba kakva sebe znate da jeste.

(Krstarica/YourTango)

