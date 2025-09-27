Danas prelaze iz dobrog u odlično stanje, ovih 5 znakova ima najbolje horoskope i imaće dan za pamćenje!

Pet horoskopskih znakova će imati bolje horoskope 27. septembra 2025. Za ovih pet horoskopskih znakova, subota je dan kada se naporan rad isplati zahvaljujući temeljnoj podršci Saturna, koji će se povezati sa Fortunom u sanjivom horoskopskom znaku Riba.

Danas je dan kada treba da dobijete malo žuljeva kako biste bili jaki i otporni da se nosite sa onim što vam život donese. To je najbolji dan za ovih pet astroloških znakova i dan za pamćenje jer otkrivaju toliko toga o sebi da su veoma impresionirani ishodom.

1. Ribe: Hrabrost da sledite svoj san

Usubotu imate bolji horoskop od ostalih jer ćete konačno imati hrabrosti da sledite san. Ostvarenje sna možda nekima ne deluje kao velika stvar, ali za vas je ovo suština i srž svega što želite u životu. Sanjate da živite slobodno i da možete da dišete. Želite da negujete svet u kome se osećate bezbedno jer imate kontrolu nad njim.

Pošto se Saturn povezuje sa Fortunom u vašem znaku, 27. septembar je savršen dan za taj skok vere. Danas je najbolji dan za vas jer ne samo da radite nešto što ste nekada smatrali strašnim, već to otkriva i koliko ste porasli i promenili se.

2. Jarac: Vidite bol koju ste skrivali

Kako se Saturn i Fortuna povezuju 27. septembra, imate mnogo bolji horoskop od ostalih. Nije lako progovoriti i saopštiti šta vam je na umu, ali postoje trenuci kada morate reći istinu. A u subotu pronalazite prave reči za to.

Danas možete da vidite bol koji ste skrivali. U početku se čini zastrašujuće, dok ne shvatite da ovo nije bila samo prava odluka za vas, već i jedna od najboljih odluka koje ste doneli. Samopouzdanje je najbolji poklon koji možete dobiti upravo sada.

3. Lav: Ranjivost te čini moćnim

U subotu imaš bolji horoskop od ostalih dok neustrašivo istražuješ dubine intimnosti u svom životu. Otkrićeš nešto o sebi i pitaćeš se kakav ćeš utisak ostaviti. Iako se u početku možeš plašiti najgoreg, kako dan prolazi, iznenada ćeš shvatiti da te tvoja ranjivost čini moćnom i zaslužuje tvoje divljenje.

27. septembra ljudi počinju da te poštuju na nivou na kojem te nikada ranije nisu poštovali. Možeš se osećati bliže i povezanije. Svet ne deluje tako opasno kao što si nekada mislio. Tvoja perspektiva počinje da se menja, i to je deo rada koji Saturn ima na tvoj život. To je dan za dobru energiju, a ti si primalac koji oseća da će sve biti u redu.

4. Ovan: Oslobađaš se napetosti

Imaš bolji horoskop od ostalih 27. septembra, dan kada konačno okončaš situaciju za koju si nekada mislio da će trajati zauvek, i to ne na pravi način. Spreman si da se oprostiš od neprijatelja iz prošlosti, a u subotu konačno možeš da se oslobodiš napetosti i vidiš stvari onakvima kakve jesu. Strahovi su samo duhovi, a ti si mnogo bezbedniji i sigurniji nego što si u početku mislio.

5. Škorpija: Prelepo prijateljstvo

Danas će biti jedan od najboljih dana za tebe jer se nešto dobro dešava u tvom životu, i to je veoma romantično. Saturn u Ribama ti pomaže da pronađeš nekoga ko je podjednako željan i zainteresovan za osiguranje veze, prenosi YourTango.

Želite da stvari budu učvršćene i da vaša privatnost bude zaštićena; i oni to žele. Danas je tako dobar dan za tebe, i to je dan kojem si se dugo nadao/nadala. Ima nešto posebno kada stekneš prijatelja koji ti da celu svoju dušu obavijenu plaštom prelepog prijateljstva. Danas si u dobrim rukama!

