Danas prijatelji, sutra stranci: Ovi znakovi će vas lako zaboraviti čim im više ne budete potrebni

Neki ljudi ostaju uz vas samo dok imaju korist. Ovi horoskopski znakovi će vas lako zaboraviti čim ostvare svoje ciljeve.

Juče ste bili nerazdvojni, a danas im ne znate ni boju glasa. Postoje ljudi koji će vas lako zaboraviti.

Svi smo imali tog jednog „prijatelja“ koji je tu samo kad mu nešto treba – veza za posao, pozajmica ili rame za plakanje. Onog momenta kada se njihovi problemi reše ili kada nađu nekog „moćnijeg“, vi prestajete da postojite.

Za neke znakove Zodijaka, to nije slučajnost, već način funkcionisanja. Kod njih prijatelji postaju stranci onom brzinom kojom se menjaju njihovi interesi, ostavljajući vas da se pitate gde ste pogrešili.

Evo ko su majstori „hladnog tuša“ i zašto vas tako lako brišu iz života:

Blizanci: Zaborave vas čim im postane dosadno

Blizanci ne planiraju da vas povrede, oni jednostavno imaju kratak raspon pažnje. Dok ste im zabavni ili im pružate nove informacije, vi ste im centar sveta. Međutim, čim nađu novi krug ljudi ili novu zanimaciju, vaši pozivi idu na ignor. Za njih su ljudi kao pročitane knjige – retko im se vraćaju dva puta.

Jarac: Vi ste samo stepenica na putu do cilja

Jarčevi su surovi pragmatičari. Oni biraju ljude koji im mogu pomoći da napreduju. Ako ste kolega koji im je pomogao oko projekta, bićete najbolji prijatelji dok se posao ne završi. Čim dobiju povišicu ili pređu na višu poziciju, vi postajete neko koga jedva pozdrave u prolazu. Za njih je lojalnost korisna samo dok donosi rezultat.

Ovan: Tu su dok im je do zabave, posle ste višak

Ovan je tip koji vas zove svaki dan dok mu je vaš odnos nov i dok mu trebate kao društvo za njegove planove. Međutim, čim to početno interesovanje prođe ili kad nađe nekog ko mu je u tom trenutku „korisniji“, on jednostavno produži dalje.

Oni će vas lako zaboraviti jer nemaju potrebu da neguju odnose koji su postali rutina. Ako niste deo onoga što trenutno rade, vi za njih više ne postojite – bez ikakvog objašnjenja ili pozdrava.

Vodolija: Prijatelji su im svi, a zapravo niko

Vodolije se kunu u ljudskost, ali su na ličnom planu neverovatno distancirane. Mogu vam pričati najintimnije tajne, a onda nestati na tri meseca bez reči jer su „našli novu ideologiju“. Lako vas zamene novom grupom istomišljenika, jer su njihova prijateljstva često vezana za trenutne ideale, a ne za vas kao osobu.

Pustite ih – čine vam uslugu što odlaze

Boli kada shvatite da ste bili samo prolazna stanica, ali to nema veze sa vašom vrednošću. Ovi ljudi funkcionišu po principu trenutne koristi i tu se ništa ne može promeniti.

Umesto da ih vraćate, shvatite to kao lekciju. To što će vas neko lako zaboraviti zapravo je usluga – oslobađaju prostor za one koji će ostati uz vas i kada im ništa ne budete trebali.

