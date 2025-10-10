Danas se otvorio moćni, energetski portal: Ovo je važna poruka koju šalje univerzum!

Datum 10.10.2025. donosi snažnu numerološku poruku – otvara se energetski portal koji simbolizuje završetak starih ciklusa i početak novih puteva.
Prema numerolozima, broj 10 je spoj individualne moći (1) i božanske svesti (0), što ga čini jednim od najvažnijih brojeva za lični rast i manifestaciju želja.
Kada se spoje u nizu 10 i 10, oni postaju simbol balansa između individualne moći i duhovnog vođstva
Zašto je broj 10 poseban u numerologiji?
Broj 1 – simbolizuje liderstvo, snagu volje i nove početke.
Broj 0 – predstavlja beskonačnost, duhovnu svest i povezanost sa univerzumom.
Kombinacija 10 – donosi balans između materijalnog i duhovnog, podsećajući nas da verujemo sebi, ali i univerzumu
Energetski portal 10.10.2025.
Kada se 10 i 10 spoje, njihova energija se udvostručuje i stvara se portal manifestacije. To je trenutak kada su naše misli i namere posebno snažne. Numerolozi savetuju da se tog dana fokusiramo na:
– Postavljanje jasnih ciljeva (ljubav, karijera, duhovnost).
– Otpuštanje starih obrazaca koji nas sputavaju.
– Ravnotežu između fizičkog i duhovnog života.
– Manifestaciju želja kroz zahvalnost i vizualizaciju.
Uticaj 2025. godine (broj 9)
Sabiranjem cifara 2025. dobijamo broj 9, koji simbolizuje završetke, oproštaj i transformaciju. U kombinaciji sa 10.10, ova godina donosi posebno snažnu energiju prelaza i duhovnog buđenja. To je idealan trenutak da zatvorite stara poglavlja i otvorite prostor za novi životni ciklus.
Kako iskoristiti energiju 10.10.2025?
Meditirajte i vizualizujte svoje ciljeve.
Zapišite tri stvari koje želite da otpustite i tri koje želite da privučete.
Provedite vreme u prirodi ili u introspektivnom miru.
Praktikujte zahvalnost – ona ubrzava proces manifestacije.
Broj 10 je simbol završetka i novog početka. Datum 10.10.2025. donosi priliku da uskladite svoje namere sa univerzumom i otvorite vrata novim mogućnostima. Ako se fokusirate na ono što zaista želite, ovaj energetski portal može postati prekretnica u vašem životu.
