Danas se otvorio moćni, energetski portal: Ovo je važna poruka koju šalje univerzum!

Datum 10.10.2025. donosi snažnu numerološku poruku – otvara se energetski portal koji simbolizuje završetak starih ciklusa i početak novih puteva.

Prema numerolozima, broj 10 je spoj individualne moći (1) i božanske svesti (0), što ga čini jednim od najvažnijih brojeva za lični rast i manifestaciju želja.

Kada se spoje u nizu 10 i 10, oni postaju simbol balansa između individualne moći i duhovnog vođstva

Zašto je broj 10 poseban u numerologiji?

Broj 1 – simbolizuje liderstvo, snagu volje i nove početke.

Broj 0 – predstavlja beskonačnost, duhovnu svest i povezanost sa univerzumom.

Kombinacija 10 – donosi balans između materijalnog i duhovnog, podsećajući nas da verujemo sebi, ali i univerzumu

Energetski portal 10.10.2025.

Kada se 10 i 10 spoje, njihova energija se udvostručuje i stvara se portal manifestacije. To je trenutak kada su naše misli i namere posebno snažne. Numerolozi savetuju da se tog dana fokusiramo na:

– Postavljanje jasnih ciljeva (ljubav, karijera, duhovnost).

– Otpuštanje starih obrazaca koji nas sputavaju.

– Ravnotežu između fizičkog i duhovnog života.

– Manifestaciju želja kroz zahvalnost i vizualizaciju.

Uticaj 2025. godine (broj 9)

Sabiranjem cifara 2025. dobijamo broj 9, koji simbolizuje završetke, oproštaj i transformaciju. U kombinaciji sa 10.10, ova godina donosi posebno snažnu energiju prelaza i duhovnog buđenja. To je idealan trenutak da zatvorite stara poglavlja i otvorite prostor za novi životni ciklus.

Kako iskoristiti energiju 10.10.2025?

Meditirajte i vizualizujte svoje ciljeve.

Zapišite tri stvari koje želite da otpustite i tri koje želite da privučete.

Provedite vreme u prirodi ili u introspektivnom miru.

Praktikujte zahvalnost – ona ubrzava proces manifestacije.

Broj 10 je simbol završetka i novog početka. Datum 10.10.2025. donosi priliku da uskladite svoje namere sa univerzumom i otvorite vrata novim mogućnostima. Ako se fokusirate na ono što zaista želite, ovaj energetski portal može postati prekretnica u vašem životu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com