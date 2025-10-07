Danas se završava težak period za tri znaka Zodijaka: Od 7. oktobra sve postaje lakše i jasnije

Astrološka prognoza najavljuje da 7. oktobar donosi olakšanje i preokret za tri horoskopska znaka: ravnoteža se vraća na način koji deluje i moćno i lično, a ono što je do sada bilo teško počinje da se rasterećuje i menja u nešto lakše.

Bik — povratak stabilnosti

Bikovi će osetiti kako pritisci u vezi i finansijama popuštaju; taj dan donosi osećaj oslobađanja i podseća vas na unutrašnju snagu koju ste već pokazali, pa sada možete dalje s više samopouzdanja i mirnoće.

Rak — emotivno rasterećenje

Rakovi će primetiti kako emotivni teret postepeno nestaje; stari bolovi gube snagu, dolazi više prostora za disanje i isceljenje, a ljubav i samopoštovanje otvaraju put ka boljim danima.

Lav — obnovljeno samopouzdanje

Lavovima ovaj datum donosi kraj prepreka koje su testirale njihovo strpljenje i ponos; frustracije slabe, vrata se otvaraju i vraća se sloboda da zasijate bez zadrške.

Kako iskoristiti povoljan period

Iskoristite ovaj trenutak za jasnije donošenje odluka, pokretanje započetih planova i prihvatanje novih mogućnosti; tranzit podstiče da otpustite ono što vas je sputavalo i krenete napred s obnovljenom energijom i odlučnošću

