Dar znanja i ljubavi stiže za 4 znaka 24. februara, imaće moćan dan

Ribe, Vaga, Lav i Blizanci imaće danas veoma spokojan i dobar dan. Moćan dar znanja i ljubavi dobijaju od Univerzuma.

Četiri horoskopska znaka dobijaju moćan dar znanja i ljubavi od univerzuma 24. februara. Mesec u Blizancima im daje do znanja da zajednički pozitivan razgovor čini živote mnogo boljim.

Učimo da ono što kažemo nosi moć i značenje. Ako sve što delimo su negativne emocije, onda ostajemo zaglavljeni u toj petlji sve dok insistiramo na njoj.

Tokom ovog lunarnog tranzita, četiri horoskopska znaka uče da je stav sve. Vreme je da razmišljamo pozitivno. Na današnji dan, univerzum nam daje dar znanja i ljubavne komunikacije.

1. Blizanci – novi projekti

Nešto što čujete danas pogađa vas na najbolji mogući način. Morali ste da čujete ono što je lepo. Iako ste to možda očekivali, niste imali pojma koliko će to biti dobro.

Vi i dobar prijatelj ćete smisliti plan koji će delovati kao da bi mogao biti početak vaše nove stvari. Svi volimo dobre nove stvari, a za vas, Blizance, ovo donosi mnogo inspirisane sreće. Oseća se kao poklon direktno iz univerzuma.

Sa Mesecom u vašem znaku, započinjete novi projekat. Ono o čemu vi i vaš prijatelj razgovarate danas je ono što pokreće projekat. Spremite se za dobar projekat!

2. Lav – dobijate inspiraciju

Za vas ovaj dan donosi važan razgovor. Tokom Meseca u Blizancima, ti i prijatelj smislite ideju koja je previše primamljiva da biste je ignorisali. Nećete moći da se zaustavite da se upustite u to upravo sada.

Trebala vam je inspiracija, i to je dar koji univerzum daje 24. februara. To je karta da otkrijete šta da radite sa svojim životom.

Osećate se tako uzbuđeno posle ovog dana jer sada znate da je nada još uvek živa. Vaši talenti će biti iskorišćeni u potpunosti.

3. Vaga – danas primate dobar savet

Obično volite da sebe smatrate nekim ko daje savete. Međutim, 24. februara, vi ste taj koji ih prima. Neko vas savetuje o nečemu što vas zaista tera da vidite stvari iz drugačije perspektive.

Sve što vam je zaista bilo potrebno je drugačije mišljenje, Vaga. Iako niste uvek otvoreni za tuđe načine, tokom Meseca u Blizancima, ono što kažu funkcioniše.

Sada se osećate kao da ste dobili verbalnu potvrdu koju ste tražili, iako niste znali da je tražite. Pojavljuje se rešenje i ono vas inspiriše. Ovo je dar univerzuma. Kosmos vam čuva leđa.

4. Ribe – spokojan i dobar dan

Na današnji dan, frekvencije koje vam pomažu da se uključite u univerzalni tok su vam otvorene. Tokom Meseca u Blizancima, primećujete znak i to otvara put koji kao da blista pozitivnom energijom.

Ova vrsta energije je ono što vas čini saosećajnim prema drugima. Ovo vam je možda nedostajalo pre ovog datuma.

Kada ste opušteni sa ljudima oko sebe, osećate se mirno. Ovo je dar znanja i ljubavi koji vam univerzum daje. Svi imamo svoje uspone i padove, a ti ćeš se ponovo popeti.

