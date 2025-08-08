Datum rođenja određuje anđela čuvara koji nas štiti i pomaže svaki dan: Evo kako da saznate koji je vaš

Anđeli čuvari su naši nevidljivi zaštitnici, čija se snaga i energija povezuju s datumom našeg rođenja

Prema raznim verovanjima, anđeli su duhovna bića, besmrtna. Između ostalog, njihova uloga je vođenje ljudi kroz život. Mnogi veruju da svako ima svog ličnog čuvara, a koji bi mogao biti vaš, otkriće vam ovaj metod.

1. Saberite brojeve svog datuma rođenja. Na primer 28.4.1956. 2+8+4+1+9+5+6=35

2. Redukujte rezultat na jednocifren broj (3+5=8) osim ako je rezultat 11, 22, 33 ili 44.

3. Proverite koji anđeo čuvar pripada vašem ličnom broju.

Broj 1 – Raguel

Anđeo koji se bori za pravdu i pravednost. Daće vam hrabrosti da se izborite za sebe i čuvati vaš integritet.

Broj 2 i 11 – Uriel

Donosi svetlo u najmračnijim trenucima, kada se sve čini izgubljenim. Daće vam mudrost i jasnoću pomoću koje ćete pronaći pravi put.

Broj 3 – Jophiel

Nosilac pozitivne energije uz koju ćete rešiti sve probleme i preskočiti sve prepreke. Donosi inspiraciju, nove ideje, kreativnost i radost. Podseća vas na to koliko vredite, podstiče da procvetate i iskoristite svoj puni potencijal. Prizivamo ga kada nam je potrebna podrška ili savet vezan za posao i ljubav.

Broj 4 ili 22: Haniel

Anđeo prihvaćanja koji je izuzetnom osetljivošću sposoban za sitne, čudesne pomoći. Ako je on vaš anđeo pomoćnik, video je u vama sposobnost da osetite promenu vibracija u svemiru. Bilo kakvo raspoloženje kao i svaki ritam života lako doživljavate i možete uz pomoć Haniela uticati na svoju okolinu. Ako je uspešna anđeoska komunikacija s Hanielom, to je isto kao da ste uzeli lek koji brzo deluje i duša kao da će vam poleteti.

Broj 5 – Jeremiel

Pokazaće vam dugu nakon oluje i usaditi u vas objektivnost koja vam je potrebna kako biste realno sagledali svoj život i krenuli dalje nakon teškoća.

Broj 6 i 33 – Mihael

Anđeo kojeg mogu prizivati ljudi svih ličnih brojeva. On je zaštitnik od svih negativnosti u vašem životu.

Broj 7 – Rafael

Pomoći će vam da vratite balans u život, a pogotovo u vaše zdravlje. Nosilac je istine.

Broj 8 i 44 – Raziel

Oslobodiće vašu urođenu intuiciju i pomoći vam da razjasnite sve životne probleme.

Broj 9 – Ariel

Posvećen je pomaganju onima koji pokušavaju da zaštite druge ljude. Pokazaće vam kako da budete pokretač pozitivnih promena u svom društvu.

