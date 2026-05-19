Deca rođena u ova 3 znaka su uvek „glava porodice“, čak i onda kada su najmlađi

Deca rođena u znakovima Bika, Lava i Jarca uvek rano preuzimaju glavnu ulogu u porodici zbog toga što su stabilniji, lideri ili odgovorniji.

U skoro svakoj porodici postoji dete koje prirodno preuzima odgovornost za druge. Onaj koji prvi primeti kada nešto nije u redu, pokušava da smiri situaciju i ponaša se zrelije nego što bi se očekivalo za njegov uzrast.

Astrologija pokazuje da se pod određenim znakovima često rađaju deca koja veoma rano preuzimaju ulogu „glave porodice“. Pa čak i kada su najmlađi među braćom i sestrama.

Jarac – deluju ozbiljnije i zrelije

Deca rođena pod znakom Jarca često deluju ozbiljnije i zrelije od svojih vršnjaka od malih nogu. Imaju snažan osećaj odgovornosti i potrebu da sve drže pod kontrolom. Čak i kada su najmlađi u porodici, često se desi da su oni oni kojima se svi obraćaju za pomoć, savet ili podršku.

Lav – oni su prirodni lideri

Lavovi prirodno preuzimaju lidersku ulogu među ljudima. To se odnosi i na porodicu. Deca rođena u ovom znaku vole osećaj da mogu da zaštite one koji su im najbliži. Često imaju snažan zaštitnički instinkt. Iako ponekad deluju tvrdoglavo ili dominantno, iza toga se krije velika odanost porodici.

Bik – mirnija su i stabilnija od drugih

Deca rođena u znaku Bika su često mirnija i stabilnija od drugih. Ne vole haos i potrebni su im ljudi oko sebe koji će biti bezbedni i mirni. U teškim situacijama, oni su ti koji ostaju pribrani i ponašaju se kao da na svojim plećima nose odgovornost cele porodice.

