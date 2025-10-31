Decembar donosi haos: 2 znaka doživeće posrnuće, ali 1 gradi uspeh i dobija gomilu para!

Decembar 2025. donosi snažne astrološke turbulencije koje će različite znakove pogoditi na potpuno suprotne načine.

Dok će jedni osećati pritisak i iscrpljenost, drugi će baš u decembru pronaći snagu i priliku za napredak. Najviše izazova očekuje Blizance i Ribe, dok će Škorpija pokazati kako se iz haosa može izvući korist i stabilnost.

Blizanci – previše obaveza, premalo energije u decembru

Blizanci ulaze u decembar sa osećajem da ih obaveze guše. Posao, privatni život i društveni krugovi traže previše pažnje, a energije je sve manje.

Glavni izazov: gubitak fokusa i osećaj da ništa ne drže pod kontrolom.

Saveta: napravite listu prioriteta i ne pokušavajte da udovoljite svima. Samo tako ćete sačuvati mentalnu snagu.

Ribe – emotivni vrtlog i granice koje nestaju

Ribe su poznate po svojoj empatiji, ali ovog meseca to može postati teret. Upijanje tuđih problema i emocija dovodi do iscrpljenosti i konfuzije.

Glavni izazov: osećaj preplavljenosti i emotivnog haosa.

Saveta: povucite se kada osetite da vas drugi previše opterećuju. Samoća i introspektiva biće lekovite.

Škorpija – uspeh u tišini

Za razliku od drugih, Škorpija u decembru pokazuje hladnu glavu i odlučnost. Dok se oko nje sve menja i ruši, ona gradi temelje za budući uspeh.

Prednost: sposobnost da ostane fokusirana i da brzo donosi odluke.

Rezultat: finansijski dobitak i jačanje profesionalnog ugleda.

Astrološki okvir za decembar

Retrogradni Saturn u Ribama donosi karmičke lekcije i suočavanje sa sopstvenim slabostima u decembru. Ovaj tranzit traje do februara 2026. i posebno pogađa znakove koji izbegavaju introspektivu.

Decembar 2025. je mesec kontrasta: dok Blizanci i Ribe moraju da nauče kako da postave granice i sačuvaju energiju, Škorpija pokazuje da se i u najtežim okolnostima može graditi uspeh. Ovaj period nas podseća da haos nije kraj, već prilika da pronađemo novu snagu i pravac.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com