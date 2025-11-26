Decembar donosi haos: 2 znaka doživeće posrnuće, ali samo 1 gradi uspeh i dobija gomilu para!

Decembar 2025. je mesec kontrasta: dok Blizanci i Ribe moraju da nauče kako da sačuvaju energiju, jedan znak je uspešan

Decembar 2025. donosi snažne astrološke turbulencije koje će različite znakove pogoditi na potpuno suprotne načine.

Dok će jedni osećati pritisak i iscrpljenost, drugi će baš u decembru pronaći snagu i priliku za napredak. Najviše izazova očekuje Blizance i Ribe, dok će Škorpija pokazati kako se iz haosa može izvući korist i stabilnost.

Blizanci – previše obaveza, premalo energije u decembru

Blizanci ulaze u decembar sa osećajem da ih obaveze guše. Posao, privatni život i društveni krugovi traže previše pažnje, a energije je sve manje.

Glavni izazov: gubitak fokusa i osećaj da ništa ne drže pod kontrolom.

Saveta: napravite listu prioriteta i ne pokušavajte da udovoljite svima. Samo tako ćete sačuvati mentalnu snagu.

Ribe – emotivni vrtlog i granice koje nestaju

Ribe su poznate po svojoj empatiji, ali ovog meseca to može postati teret. Upijanje tuđih problema i emocija dovodi do iscrpljenosti i konfuzije.

Glavni izazov: osećaj preplavljenosti i emotivnog haosa.

Saveta: povucite se kada osetite da vas drugi previše opterećuju. Samoća i introspektiva biće lekovite.

Škorpija – uspeh u tišini

Za razliku od drugih, Škorpija u decembru pokazuje hladnu glavu i odlučnost. Dok se oko nje sve menja i ruši, ona gradi temelje za budući uspeh.

Prednost: sposobnost da ostane fokusirana i da brzo donosi odluke.

Rezultat: finansijski dobitak i jačanje profesionalnog ugleda.

Astrološki okvir za decembar

Retrogradni Saturn u Ribama donosi karmičke lekcije i suočavanje sa sopstvenim slabostima u decembru. Ovaj tranzit traje do februara 2026. i posebno pogađa znakove koji izbegavaju introspektivu.

Decembar 2025. je mesec kontrasta: dok Blizanci i Ribe moraju da nauče kako da postave granice i sačuvaju energiju, Škorpija pokazuje da se i u najtežim okolnostima može graditi uspeh. Ovaj period nas podseća da haos nije kraj, već prilika da pronađemo novu snagu i pravac.

