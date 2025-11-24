Decembar donosi neočekivane preokrete: Dva znaka ulaze u krizu, a tri u razdoblje obilja i finansijskog olakšanja

Device, jarci i Ribe konačno osećaju olakšanje i ulaze u period obilja i boljih prilika, Ovan i Rak ulaze u krizu, emocionalnu i finansijsku.

Decembar 2025. donosi snažne astrološke pomake i preokrete koji će imati vidljiv uticaj na raspoloženje, finansije i međuljudske odnose. Ovan i Rak ulaze u krizu, emocionalnu i finansijsku, a Device, Jarci i Ribe konačno dolaze do trenutka kad im trud počinje davati rezultate.

Neki znakovi moraće se suočiti s izazovima koje su dugo odgađali, dok će drugi konačno osetiti kako se vrata prilika širom otvaraju. Ovaj kraj godine neće biti blag prema svima, ali će nekima doneti nagradu za sve što su strpljivo gradili.

Kriza za Ovna i Raka

Ovan i Rak u decembru ulaze u krizu, emocionalnu i i finansijsku. Ovan se početkom decembra suočava s emocionalnim i finansijskim pritiskom. Iako je poznat po odlučnosti, u ovom periodu mogao bi osetiti da mu se tlo izmiče pod nogama. Neodlučnost oko budućih planova i napetosti u odnosima mogu izazvati nesigurnost. Ključ je u tome da ne deluje impulsivno, već da zastane i promisli o daljnjim koracima.

Rak ulazi u razdoblje emocionalne krize. Možda neće sve biti vidljivo izvana, ali unutarnji nemir bit će snažan. Nezavršeni razgovori, stari konflikti i osećaj odbačenosti mogu se ponovno pojaviti. Važno je da Rakovi prepoznaju kada trebaju zatražiti podršku i da ne pokušavaju sve da rešavaju sami.

Razdoblje obilja za Devicu, Jarca i Ribe

Devica konačno dolazi do trenutka kada sav trud počinje davati rezultate. Ovo je mesec u kojem će mnoge Device osetiti finansijsko olakšanje, bilo kroz povećanje prihoda, nove poslovne prilike ili podršku koja im je nedostajala. Njihova sposobnost organizacije sada dolazi do izražaja i donosi konkretne plodove.

Jarac ulazi u svoje najjače razdoblje u godini. Prisutnost planeta u njihovom znaku donosi snagu, stabilnost i uticaj. Mnogima se otvaraju vrata koja su godinama bila zatvorena. Osim poslovnog uspeha, mogu očekivati i jačanje ličnih odnosa te jasniju viziju budućnosti.

Ribe, koje su dugo plivale kroz emocionalne neizvesnosti, sada dobijaju priliku za jasnoću i zadovoljstvo. U drugoj polovici meseca mogu očekivati prilike koje im vraćaju veru u život – bilo kroz ljubav, podršku okoline ili finansijsko poboljšanje. Intuicija im pomaže da prepoznaju pravu priliku, a ovaj put neće je pustiti da prođe.

