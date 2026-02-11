Definitivno novac počinje da stiže 11. februara, ali bukvalno! 3 znaka neće verovati svojim očima

Pluton direktno vraća im osmeh na lice i puni novčanike. Lova počinje da stiže za Bika, Jarca i Škorpiju od 11.februara.

Pluton direktno daje im finansijsku moć i vraća kontrolu nad finansijama. Ova tri horoskopska znaka privlače novac gotovo bez napora. Definitivno novac počinje da stiže od 11. februara. Kod njih kreće finansijski zamah i to im definitivno donosi osmeh na lice.

U početku smo samo radoznali šta se dešava pred našim očima. A onda novac počinje da teče, i ko može tome kaže ne? Definitivno ne mi! Pluton direktno nas sprema da primimo i idemo sa tokom.

Naši bankovni računi su spremni za ovo, a to je zato što smo se unapred pripremili. Zaista postoji nešto u ideji da ostanemo budni, posebno u ovakvim vremenima. Pluton direktno shvata ideju novca ozbiljno, a sada i mi. Samo napred!

1. Škorpija – finansijska moć vam se vraća

Odmah osećate kao da se vaša finansijska moć vraća. Pluton vas je vratio u kontrolu i ništa od ovoga nije slučajno. 11. februara, nalazite se na pravom mestu u pravo vreme. Pustite novac da teče.

Kao da univerzum sipa novčiće na vaš svet, i osećate duboku zahvalnost za takvu kosmičku potvrdu. Dani poput ovog ne dolaze uvek, ali vi ste tu kada se dogode. To je zato što ste pametni. Nećete da dozvolite da vam ova finansijska prilika promakne.

Ovaj tranzit vam daje do znanja da se ovakve stvari dešavaju svakodnevnim ljudima. Ne morate biti milijarder da biste ubrali plodove. Vi ste živi dokaz. Tokom direktnog Plutona, privlačite novac bez napora.

2. Jarac – stigao je dan isplate

Pluton direktno je povezan sa vašom karijerom. Iako vas to verovatno ne šokira previše, ono što ćete videti je prilično iskustvo koje vam otvara oči.

Izgleda da si napravio prave poteze pre nekog vremena, a možda si zaboravio da jesi. Pa, 11. februara je dan isplate, novac počinje da stiže. U tvom slučaju, to znači da će novac teći na načine koje ozbiljno nisi očekivao.

Život se oseća dobro, i dok znaš da novac ne kupuje sreću, niti je to slučaj sa bankrotom. Uživaj u velikoj sreći, jer ona ne dolazi svaki dan. Zaista srećna vremena!

3. Bik – novac daje dodatnu sigurnost

Ono što dobijaš ovog dana, tokom direktnog Plutona, je osećaj sigurnosti. Ah, da, kakvo olakšanje! Lepo je moći se opustiti i znati da nisi u dugovima do grla. Saznanje da imaš veliku zalihu daje ti taj dodatni nivo sigurnosti.

Ono što je najbolje kod ovog Plutonovog tranzita je to što vam pokazuje da je ono što sada imate direktan rezultat vašeg napornog rada. Dakle, možete se pohvaliti za savesnost i marljivost. Novac koji vam teče nije slučajan. Zaslužili ste ovo. Uspeli ste.

I to će nastaviti da funkcioniše jer ste sada super inspirisani. Nećete dozvoliti da dobra stvar propadne. Novac teče, a vi ste tu, upravljate njegovim pravcem. Bravo za vas. Samo nastavite tako.

(Krstarica/YourTango)

