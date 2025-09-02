Deluju nadmeno, pa čak i bahato, a zapravo su dobrice! Ovo je najiskreniji znak horoskopa!

Na prvi pogled su nadmeni, ali suštinski iskreni i dobri ljudi

Horoskopske preporuke i savete ne treba shvatati preterano ozbiljno, ali sigurno je da u nekim opštim karakteristikama ima istine.

Jedna od njih jeste da je Bik najpošteniji i najiskreniji horoskopski znak. Veoma su samostalni i vole da sami donose odluke, što ih čini idealnim šefovima. Uvek će se potruditi da pri donošenju odluka uračunaju sve mogućnosti i pokušaju da osiguraju da svi budu zadovoljni odlučenim, piše Index.hr.

Oni veruju da je svako “kovač svoje sreće” i baš zbog toga se mnogo trude da ostave utisak snalažljivih i pouzdanih ljudi. Takođe, veoma paze da niko ništa ne može da im prebaci ili ih ogovara iza leđa.

Ako u porodici imate Bika, onda verovatno znate da se na njih uvek možete osloniti.

Što se tiče ljubavi, boriće se do kraja, dok ne iscrpe svaku šansu. Uporni su i u očuvanju odnosa ako misle da je druga osoba toga vredna.

