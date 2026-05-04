Počinje 10 godina blagostanja: Ova 3 znaka od 15. maja zaboravljaju na besparicu i probleme

Deset godina blagostanja kreće za tri znaka Zodijaka tačno 15. maja, kada se kosmičke kapije otvaraju i stari dugovi konačno odlaze u zaborav.

Reč je o periodu koji astrolozi vezuju za ulazak Jupitera u nove pozicije, a njegov uticaj traje znatno duže nego što se misli. Ako ste među odabranima, novčanik prestaje da bude razlog za stres.

Zašto baš 15. maj donosi deset godina blagostanja

Astrološki kalendar ovaj datum označava kao prelomnu tačku. Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, formira poseban ugao koji oslobađa energiju zarobljenu godinama.

Tri znaka osetiće to gotovo odmah, dok ostali tek polako ulaze u pozitivnu spiralu.

Period od deset godina nije slučajan broj. Vezuje se za pun ciklus tranzita kroz sektore karijere i finansija. Ono što posejete u maju, žanjete narednu deceniju.

Strelac: Kraj posuđivanja i početak punih računa

Strelčevi godinama vuku finansijski rep koji ih guši. Od 15. maja taj teret pada. Stiže neočekivani priliv kroz posao koji ste gotovo otpisali, a moguće je i da vam neko vrati dug za koji ste mislili da je propao.

Najvažnije je da prestanete da donosite odluke iz panike. Strpljenje u prvoj nedelji donosi rezultat koji se računa u godinama, ne mesecima. Ulaganje u sopstveno znanje vraća se desetostruko.

Devica: Deset godina blagostanja kroz sopstveni biznis

Device dobijaju ono što su davno zaslužile. Vaš analitički um konačno nailazi na priliku koja ga ceni. Ne radi se o lutriji niti o brzom dobitku. Radi se o stabilnom rastu koji počinje sitnim signalom oko 15. maja.

Obratite pažnju na poziv ili poruku koja stiže iz nepredviđenog smera. Mnoge Device dobijaju ponudu za saradnju koja menja njihov finansijski status zauvek. Ne odbijajte iz navike. Razmislite mirno.

Ribe: Talas sreće koji menja sudbinu

Ribe ulaze u fazu kada intuicija postaje njihovo najjače oružje. Investicija ili odluka koju ste odlagali mesecima sada dobija zeleno svetlo. Period od deset godina obilja za Ribe počinje tihim, gotovo neprimetnim događajem.

Mnogi pripadnici ovog znaka primetiće da im se vraća novac iz prošlosti. Stari klijenti, zaboravljeni projekti, neisplaćeni honorari. Sve to izlazi na površinu tokom maja i juna.

Koji znak prvi oseća astrološko izobilje

Prvi znak koji oseća dugogodišnje blagostanje jeste Strelac, već u prvih sedam dana posle 15. maja. Slede Devica i Ribe, čiji se efekti pojačavaju kroz leto. Reč je o tri znaka pod direktnim uticajem Jupiterovog tranzita.

Mali trik koji utrostručuje efekat

Astrolozi savetuju jednostavnu praksu za sva tri znaka. Napišite na papir tri konkretna finansijska cilja i stavite ih ispod jastuka tačno 15. maja uveče. Zvuči naivno, ali simbolika namera u trenutku tranzita pojačava fokus.

Cilj mora biti merljiv u brojkama

Rok ne sme biti duži od godinu dana

Ne delite ga sa drugima narednih trideset dana

Pregledajte papir svakog prvog u mesecu

Šta ostali znaci mogu očekivati

Iako tri znaka grabe glavni deo kolača, ni ostali nisu zaboravljeni. Bik i Jarac takođe ulaze u stabilniju fazu, ali njihov procvat dolazi krajem leta. Lav i Vaga prolaze kroz fazu reorganizacije pre nego što osete punu korist.

Ako vaš znak nije među odabranima, ne znači da je maj loš. Znači da vaš ciklus počinje malo kasnije. Ne forsirajte ono što ne ide.

