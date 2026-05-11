Detaljan horoskop od 11. do 18. maja: Jednom se menja sudbina, a za 3 znaka stiže ozbiljan novac

Pročitajte detaljan nedeljni horoskop od 11. do 18. maja. Saznajte kome se menja sudbina i koga čeka veliki dobitak u novčaniku.

Detaljan nedeljni horoskop od 11. do 18. maja donosi vam odgovore na pitanja koja vas muče već nedeljama, jer se planete konačno pomeraju u vašu korist.

Ova nedelja je prelomna jer donosi energiju koja tera na akciju.

Nemojte da se iznenadite ako osetite nagli nalet snage da promenite sve što vam ne odgovara.

Zaboravite na stare strahove i pripremite se za sedam dana koji mogu bukvalno da vam izmene životni put.

Ovan: Vreme je za naplatu truda

Vama ova nedelja donosi završetak jednog velikog ciklusa na poslu koji vas je iscrpljivao mesecima.

Sada je trenutak da jasno kažete svoje uslove, jer će nadređeni biti spremni da vas saslušaju i nagrade vašu lojalnost.

U ljubavi vas čeka miran period, ali samo ako prestanete da prebacujete partneru sitnice iz prošlosti.

Bik: Novčanik će biti tesan

Vi ste jedan od onih znakova kojima se smeši ozbiljan finansijski dobitak, verovatno kroz neki stari dug ili nasledstvo.

Energija Jupitera vam širom otvara vrata za investicije, pa ako ste planirali kupovinu tehnike ili nameštaja, uradite to sada.

Zdravlje vam je stabilno, ali povedite računa o ishrani jer bi vas hedonizam mogao koštati viška kilograma.

Blizanci: Pazite šta potpisujete

Ove nedelje ćete biti rasejani, pa je jako važno da svaki papir pročitate dva puta pre nego što stavite svoj potpis.

Mogući su nesporazumi sa kolegama, ali vaša prirodna snalažljivost će vam pomoći da iz svake situacije izađete kao pobednik.

Sredinom nedelje očekujte poziv od osobe koju dugo niste videli, a koja vam može ponuditi zanimljivu poslovnu saradnju.

Rak: Porodica je na prvom mestu

Vama se sudbina menja kroz rešavanje nekog važnog stambenog pitanja ili porodičnog odnosa koji je bio zategnut.

Osetićete veliko olakšanje jer će se istina konačno saznati, a vama će to doneti potreban mir i sigurnost.

U ljubavi ste emotivniji nego inače, pa priredite partneru neko lepo iznenađenje kod kuće.

Lav: Dominacija na svakom koraku

Ovo je vaša nedelja za sjaj i niko neće moći da vam ospori lidersku poziciju koju ste s pravom zauzeli.

Pazite samo da ne budete previše grubi prema saradnicima, jer vam je potrebna njihova podrška za projekte koji dolaze u junu.

Novac vam pristiže kroz dodatni rad ili hobi koji polako prerasta u ozbiljan posao.

Devica: Red, rad i zaslužena pauza

Rešićete gomilu sitnih problema koji su vam krali energiju, pa ćete konačno moći da odahnete i posvetite se sebi.

Zvezde vam savetuju da se ove nedelje ne opterećujete tuđim problemima, već da gledate isključivo svoj interes.

Moguća je sitna prehlada, pa pojačajte unos vitamina i spavajte malo duže.

Vaga: Balans koji donosi uspeh

Vi ćete ove nedelje biti pravi diplomata, mirićete posvađane strane i zbog toga postati omiljeni u društvu.

Finansijska situacija se popravlja, ali izbegavajte pozajmice prijateljima jer bi to moglo da vam pokvari odnos.

U ljubavi vas čeka prijatno iznenađenje od strane osobe koja vam se duže vreme udvara preko društvenih mreža.

Škorpija: Magnet za novac i prilike

Vi ste drugi znak koji će ove nedelje osetiti ozbiljan finansijski boljitak, naročito ako se bavite privatnim biznisom.

Intuicija vam radi nepogrešivo, pa slobodno poslušajte onaj unutrašnji glas kada je u pitanju neka nova investicija.

Strastveni susret sredinom nedelje mogao bi da se pretvori u nešto mnogo ozbiljnije nego što ste planirali.

Strelac: Potreba za slobodom i promenom

Vama je dosadilo da stalno slušate ista pravila, pa ćete ove nedelje verovatno prelomiti i krenuti putem koji ste sami zacrtali.

Moguć je kraći put koji će vam doneti nove ideje i poznanstva koja će vam značiti u budućnosti.

Pripazite na kolena i zglobove, nemojte se previše fizički forsirati ako niste u formi.

Jarac: Ozbiljne pare i nove dužnosti

Vi ste treći srećnik kojem zvezde šalju novac, ali ovaj put on dolazi kao direktna posledica vašeg mukotrpnog rada.

Dobićete ponudu za napredovanje koja se ne odbija, iako znate da će vam slobodno vreme biti svedeno na minimum.

Porodica vas podržava, ali im dugujete bar jedan zajednički ručak bez gledanja u telefon.

Vodolija: Originalnost koja se isplati

Vaše ideje će ove nedelje naići na odobravanje okoline, što će vam podići samopouzdanje koje je malo poljuljano.

Budite spremni na promene u planovima u poslednji čas, ali ne brinite, to će ispasti mnogo bolje po vas.

U ljubavi vam treba više slobode, pa objasnite partneru da vam je potreban prostor za vaše hobije.

Ribe: Intuicija jača od razuma

Vama se sudbina menja kroz duhovno buđenje ili spoznaju šta je ono što vas zaista čini srećnim.

Oslonite se na svoje snove i osećaje, jer vas ove nedelje srce vodi tamo gde razum ne sme da kroči.

Novčana situacija je stabilna, ali nemojte trošiti novac na stvari koje vam objektivno ne trebaju.

Ko dobija novac sledeće nedelje?

Najviše sreće sa finansijama imaće Bikovi, Škorpije i Jarčevi jer im planete aktiviraju polja zarade.

Ovi znakovi treba da budu spremni na iznenadne prilive, bilo kroz povišice, bonuse ili srećne okolnosti u trgovini.

Svi ostali znakovi će imati stabilne prihode, ali bez većih skokova, pa je pametno planirati troškove unapred.

Šta očekuje horoskopske znake na poslu?

Ova nedelja donosi veliku promenu u atmosferi na radnom mestu, gde će se ceniti isključivo rezultati, a ne prazne reči.

Oni koji rade u prosveti, medicini ili administraciji imaće više obaveza nego inače, ali će satisfakcija biti veća.

Budite oprezni u petak, jer je to dan kada su moguće sitne greške zbog umora.

Kakav je ljubavni horoskop za ovu nedelju?

Zauzeti će morati da ulože malo više truda u odnos kako bi održali harmoniju, dok slobodne čeka uzbudljiv period.

Najlepša ljubavna dešavanja rezervisana su za vikend, kada će mnogi osetiti leptiriće u stomaku kao na početku veze.

Važno je da budete iskreni prema sebi i partneru, jer se na lažima ne može graditi ništa stabilno.

