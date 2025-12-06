Divan početak vikenda za ovih 5 znakova, uživajte u današnjem danu, horoskopi su vam zaista dobri!

Samo treba da se opustite i uživate u svemu što imate sa zahvalnošću u srcu.Divan početak vikenda za Ribe, Blizance, Škorpije, Device i Raka.

Divan početak vikenda za Blizance, Devicu, Ribe, Škorpiju i Raka. Imaju zaista dobre horoskope za subotu, 6. decembar 2025. kada Mesec uđe u Raka i dođu dobre stvari. Zaslužujete sve što vam svet nudi, a Mesec u Raku stvara osećaj lakoće i mekoće u svemu što radite.

Divno je znati da vikend počinje pozivom kući. Vreme je da uživate u lenjosti. Izvucite svoju najudobniju odeću i obucite neki džez ili praznične klasike. Trenutno ne morate nikome ništa da dokazujete.

Jedino što treba da uradite je da se opustite i uživate u onome što imate sa zahvalnošću u srcu.

1. Blizanci – uživajte u zabavi

Kada Mesec uđe u Raka u subotu, slobodni ste da radite stvari koje ste oduvek želeli. Shvatate šta se krilo u pozadini, sprečavajući vas da uživate u zabavi u kojoj želite. Ti skriveni neprijatelji su nestali i spremni ste da se oslobodite i istražite.

6. decembar je posvećen zabavi. Samo zato što ste odrasli ne znači da ne možete uživati u igri. Prvo što ćete želeti je da odlučite sa kim ćete provoditi vreme. Izaberite ljude koji vam prirodno izmami osmeh na lice; ponekad su rođaci ili članovi porodice savršeni jer vas poznaju i prihvataju takve kakvi jeste bez ikakvih obaveza.

2. Devica – atmosfera samopouzdanja

Vaša prijateljstva čine vaš dan zaista dobrim. Niste tipično društvena osoba, ali čak ćete i vi primetiti koliko je lakše upoznati se i razgovarati sa drugima subotom. Imate atmosferu samopouzdanja koja inspiriše poštovanje i divljenje.

6. decembra se osećate prijatno u svojoj koži i to vam pomaže da sa sigurnošću delite ono što vam je na umu, a da ne morate da se uzdržavate. Postoji osećaj povezanosti između vas i drugih na poslu, obavljanju poslova i u vašem mirnom vremenu.

Bezbednost postaje glavni prioritet, od prijateljstava do vaše emocionalne energije. Vaša intuicija vas vodi ka ljudima koji se osećaju bezbedno i promoviše osećaj sigurnosti u prostoru koji se stvara kada se družite. Postoji svrsishodnost u grupnim okruženjima koja je gotovo ista kao kada ste kod kuće, uživajući u svom društvu.

3. Ribe – kreativan početak vikenda

Pred vama se odvija kreativan dan i to je upravo ono što vam je potrebno da uđete u vikend. Postoji toliko projekata koje biste želeli da završite. Sa Mesecom u drugom vodenom znaku, osećate poziv da uživate u izražavanju sebe kroz umetničke aktivnosti poput rukotvorina, pisanja pisama, muzike ili povratka stvarima koje vas podsećaju na detinjstvo.

6. decembar je savršen dan za pečenje kolačića, prisećanje porodičnih fotografija i slanje nekoliko slika porodici ili prijateljima u grupnom ćaskanju. Obuzeće vas osećaj čuda i strahopoštovanja, čak i ako praznici nisu vaše omiljeno doba godine.

Vaše srce će se osećati pozvanim da uživa u slatkoći života, čineći subotu dobrim danom za vas.

4. Škorpija – danas ste otvoreni za svoje srce

Počinjete dan otvoreni za svoje unutrašnje vođstvo, a Mesec u Raku vam olakšava da čujete šta vaše srce želi da kaže. Učite o kulturama i otkrivate da je način na koji drugi rade stvari intrigantan, i to vas tera da razmišljate o budućim planovima putovanja koje biste želeli da napravite.

Kada se oglas ili video o mestu za odmor u stranoj zemlji pojavi na vašem fidu na društvenim mrežama u subotu. To se čini kao mogućnost više nego kao pusta želja za daleko vreme. Možete pronaći sjajnu ponudu pretražujući internet ili nagovarajući prijatelja da planirate zajedničko putovanje na kampovanje ili istraživanje.

Svet postaje vaša oštrica 6. decembra, i vi ste spremni za to.

5. Rak – danas ste svesni svojih potreba

Dan samospoznaje se otkriva za vas. Spremni ste da prihvatite toliko stvari u životu, a ponekad ne možete da nađete vremena da razmišljate, a kamoli da uživate u onome što je pred vama. Ali subota kao da se malo usporava da biste sustigli činjenicu da je godina skoro gotova.

Danas se oseća kao resetovanje, a Mesec u vašem znaku u subotu i tokom vikenda donosi vam osećaj unutrašnjeg mira. Postajete duboko svesni svojih potreba i bez stida tražite da se one zadovolje, čak i ako morate sami da to uradite.

6. decembra počinje lična namera i živite svoj život fokusiran na ono što želite da postignete, sa kristalno jasnim putem do cilja.

Nemate problema da shvatite stvari, što čini da se za početak vikenda osećate veoma dobro!

(Krstarica/YourTango)

