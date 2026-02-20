Divlji talas sreće krajem februara čeka 3 znaka, tvrdi Pavel Globa

Ribe, Strelac i Lav moći će da ostvare sve svoje snove krajem februara. Divlji talas sreće i karmičke energije doneće im životni preokret.

Najpoznatiji ruski astrolog Pavel Globa dao je novo, uzbudljivo predviđanje: već krajem februara tri horoskopska znaka doživeće snažan divlji talas sreće i kosmičke energije.

Prema njegovim rečima, sreća će ih bukvalno voditi za ruku kroz sve izazove. Ovi izabrani, primećuje Globa, moći će da ostvare snove za koje im ranije nije nedostajala odluka ili resursi.

Lavovi: Nagrada za vernost sebi

Približava se zaista kraljevsko vreme. Planetarni aspekti će se poklopiti tako da će predstavnici ovog znaka biti u centru dešavanja. Pavel Globa uverava: od 25. do 28. februara Univerzum će Lavovima ponuditi šansu da pokažu svoj talenat i steknu priznanje, kako na poslu, tako i u privatnom životu.

Kreativni projekti i javni nastupi biće posebno vrednovani i uspešni. Najvažnije je ostati samouveren i delovati odlučno. Njihovi pouzdani saveznici će se pojaviti niotkuda, a stare prepreke će se same razrešiti.

Strelac: Vetar promena konačno vam je iza leđa

Sreća će se okrenuti Strelcu nakon nekoliko meseci neizvesnosti. Globa napominje da će im kraj zime doneti dugo očekivanu slobodu delovanja. Moguće su nove poslovne ponude, uzbudljive veze ili finansijski proboj.

Astrolog ih poziva da se ne plaše preuzimanja odgovornosti. Kosmičke sile sada neumitno podržavaju svaki hrabar korak. Strelac treba da veruje svojoj intuiciji: čak i slučajni razgovori ili neočekivana putovanja mogu biti sudbonosni.

Ribe: Univerzum otplaćuje dugove

Februar će biti vreme neočekivanih bonusa. Divlji talas sreće i neočekivane kosmičke energije promeniće sve. Ljudi ili situacije koje su ranije bile „zaglavljene“ u prošlosti vraćaju se u život. Oni sada donose svoje nagrade. Pavel Globa ističe karmički račun koji se rešava u korist ovog vodenog znaka.

Do kraja meseca, Ribe mogu očekivati poboljšanje finansija, profesionalno priznanje, pa čak i romantična iznenađenja. Ključ je verovati u dobrotu i ostati otvoren prema svetu. Ribe će tokom ovog perioda doživeti kako njihova ljubaznost bukvalno materijalizuje poklone sudbine.

(Stil)

