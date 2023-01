Divne su, ali ih se pazite: Ovo su mračne strane Riba

Ribama, 12. horoskopskim znakom u astrologiji, vlada planeta Neptun. To znači da Ribe vode misterija i transcendentnost. Dok ljudi rođeni pod sunčanim znakom Riba imaju mnogo divnih kvaliteta, Ribe takođe imaju tamnu stranu koju karakterišu sklonosti ka određenim negativnim osobinama – kao što ih i svi mi imamo.

Na primer, Ribe možda nerado izražavaju svoje iskrene emocije i poznate su po tome što su izuzetno osetljive, kao i tajnovite u pogledu svojih pravih misli.

Kao vodeni znak, Ribe su često jedan od ljubaznijih znakova zodijaka. Njihova intuitivna priroda je prvo što ćete primetiti, i verovatno će biti dobri u svakom trenutku, čak i kada ih prvi put sretnete.

Međutim, tamna strana Riba uključuje neke „loše“ osobine koje ih čine složenim koliko i divnim.

Pesimistični

Kao i drugi vodeni znaci, Rak i Škorpija, Ribe mogu brzo postati pesimistične. Ako im stvari nisu lako postavljene ili ne mogu sami da odrede određeni put, automatski veruju da će se desiti najgori scenario. Kada se to dogodi, oni će pobeći što brže mogu u poznatije vode.

Lenji

Iako su Ribe izuzetno dobre i naporno rade da bi ljudi do kojih im je stalo da budu srećni i slobodni, kada su u pitanju stvari do kojih im nije stalo, Ribe mogu biti prilično lenje. Ribe neće uložiti više napora nego što moraju da završe zadatak, ako uopšte i imaju. Veća je verovatnoća da će uraditi ovo drugo.

Lakoverni

Ribe vole da vide najbolje u ljudima, ali to ih čini lakim za manipulisanje. Proračunljiviji znak bi lako mogao da pređe u Ribe jer ovaj znak želi da veruje da postoji dobro u svim ljudima. Iako je to možda tačno, oni se često nalaze povrijeđeni spoznajom da nije svima u srcu svoj najbolji interes.

Tajanstveni

Pošto su Ribe poslednji znak zodijaka, one imaju karakteristike svakog drugog horoskopskog znaka. Ovo posebno važi za emocije i osećanja ostalih 11 znakova. Ribe imaju tendenciju da se drže za sebe u tom smislu jer znaju šta se može dogoditi ako se sve otkrije i kako to utiče na druge znakove. Oni će takođe učiniti sve da odvrate pažnju od njih i potrudiće se da zaštite svoje tajne, čak i ako je to na tuđi račun.

