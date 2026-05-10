Divne stvari su na putu: Korenite promene donosi Uran za ovih 6 znakova, uživaće punih 7 godina, smatra poznati astrolog

Divne stvari počeće da se dešavaju Lavu, Ovnu, Blizancima, Devici, Vodoliji i Strelcu. Energija Urana korenito im menja život na bolje.

Život se menja na bolje za 6 horoskopskih znakova, počevši već od danas korenite promene za njih su na putu. Maj je prvi puni mesec Urana u Blizancima, što je, kako je astrolog Evan Natanijel Grim objasnio, „lakše“ za neke znakove nego za druge.

Prema Grimu, sledeći znaci „koriste od ometajućih efekata Urana“ na načine koji značajno poboljšavaju njihove živote. Kao što je napisala poznata astrološkinja Čani Nikolas, „Blizanci favorizuju raznolikost, radoznalost, fleksibilnost i slobodu prelaska sa jedne teme na drugu“. Tako da prisustvo Urana ovde dobro funkcioniše za astrološke znakove. Njima obično ne smeta kada su stvari drugačije iz dana u dan.

Pošto je Uran u Blizancima narednih sedam godina, pun obim životnih promena neće biti očigledan još neko vreme. Međutim, najbolje je jednostavno verovati procesu. Divne stvari su na putu!

1. Lav – energija Urana okružuje vas ljudima

Ne može se poreći da volite da budete okruženi ljudima, zbog čega Uran u Blizancima donosi sve prave promene u vaš život. Prema Grimu, ova energija je odlična vest za vaš društveni život jer vas povezuje sa novim ljudima i grupama.

Tokom narednih nekoliko godina, vaše veštine umrežavanja dostignuće vrhunac svih vremena. Nemojte se iznenaditi kada počnete da „privlačite novu i širu publiku“, dodao je Grim, „posebno na mreži“. Dakle, ako ste se nadali proboju u svojim prijateljstvima i drugim vezama, očekujte da će divne stvari početi da se oblikuju od sada.

2. Ovan – budite dosledni, bićete uspešniji nego ikada

Uran donosi velike promene u vašu kuću komunikacije. To znači da ćete, počevši od sada, „probuditi nove nivoe svesti“, objasnio je Grim. Kako „usvajate jedinstvenije procese razmišljanja“, dodao je astrolog. „Genijalne“ nove ideje će se pojaviti jer vaš um radi mnogo brže nego obično.

U početku će vam biti malo preplavljujuće. Od dugih sastanaka do sastanaka, verovatno ćete biti zauzetiji nego ikad. Međutim, ako ostanete dosledni, očekujte da ćete sada postati mnogo uspešniji nego ikada do sada.

3. Blizanci – izazivate radikalne promene

Verovatno ste već neko vreme u stagnaciji. Međutim, počevši od sada, život vam konačno postaje mnogo bolji. „Izazivate radikalne promene“, rekao je Grim, i u sebi i u svetu u celini dok „eksperimentišete sa drugačijom metodom ili rešenjem“.

Sa Uranom u vašem znaku, velike promene će verovatno uticati na vaš život pre nego što dosegnu druge. Možda ćete se u početku osećati pomalo pogrešno shvaćeno, posebno od strane ljudi koji su navikli na „starog vas“, rekao je Grim. Ali ne dozvolite da vas to zaustavi, Blizanci. Jednostavno ste ispred svih.

4. Devica – spremni ste za promene u karijeri ili poslu

Kao zemljani znak, ne snalazite se uvek dobro sa promenama. Nažalost, nema bekstva ili skrivanja od promena koje Uran u Blizancima donosi u vaš radni život. Međutim, ova promena se oseća drugačije. Zapravo se osećate spremno za nju.

Spremite se da „napravite neke zanimljive preokrete“ u svojoj karijeri, rekao je Grim. Pošto Blizanci vladaju načinom prenosa informacija, „mogli biste se upustiti u tehnološki napredniji prostor“, dodao je, ili pronaći posao koji bolje odražava ko ste zaista.

5. Vodolija – unutrašnja kreativnost daje vam prednost

Verovatno ste neko vreme zaglavljeni u svojoj glavi. Ako vam nedostaje inspiracije, bićete srećni kada saznate da se sve to menja, počevši od sada. Prema Grimu, ne samo da su „novi oblici kreativnosti“ na putu, već „mogu stvoriti nešto provokativno što privlači publiku“.

Bilo da je u pitanju kroz vaše poslovne poduhvate ili lični projekat, oslobađanje te unutrašnje kreativnosti je upravo ono što vam daje prednost koja vam je bila potrebna da konačno ponovo pokrenete stvari u životu.

6. Strelac – ono što doživite u vezi vodi ka sjajnoj budućnosti

Sa planetom iznenadnih promena koja remeti vašu sedmu kuću veza, život se drastično menja za vas, Strelče. Možda nećete nužno uživati u trenutku, upozorio je Grim, ali na kraju, divne stvari koje doživite vode ka sjajnoj budućnosti.

Tokom narednih nekoliko godina, „vaša ažuriranja o vezi mogla bi biti dostojna rijaliti TV emisije“, rekao je Grim. „Ovaj tranzit vas ne sprečava da se smirite, ali stvara više neizvesnosti u domenu vašeg društva.“

