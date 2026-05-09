Divno vreme počelo je za 4 znaka: imaće novca napretek, a u ljubavi će zablistati, kao da se ponovo rađaju

Divno vreme počinje sa ovim mesecom za Škorpiju, Bika, Blizance i Strelca. Finansijski uspeh i sreća u vezama im ne gine.

Mesec maj 2026. je početak prelepe nove ere za četiri horoskopska znaka. Prema rečima profesionalne astrološke Ejmi Demur, u maju život za ove znake kreće na bolje. Konačno su i oni na redu, divno vreme počelo je ovog meseca.

Kako je Demur objasnila u videu, ovi znaci „se ponovo rađaju u potpuno nove ljude“. Pozitivni novi počeci su na horizontu. Bilo da se radi o finansijskom uspehu ili sreći u vezama, ova era svaki od ovih astroloških znakova apsolutno blista.

1. Škorpija – karma ispravlja sve nepravde

Mesec je počeo punim Mesecom u vašem znaku, što predstavlja veliku prekretnicu za vas. Zvanično ste okrenuli novi list, Škorpije, i imate univerzum koji vas podržava.

„Ovaj mesec će doneti karmu onima koji su vam učinili nepravdu“, objasnila je Demur. „Ako vas je neko lagao, manipulisao vama, nije vas poštovao ili vas je povredio na bilo koji način, videćete kako ti ljudi snose posledice svojih postupaka.“

Naravno, karma funkcioniše u oba smera, što znači „ako uložite trud, konačno ćete biti nagrađen za svoj trud“, objasnila je Demur.

2. Bik – počete da dobijate priznanja, posebno na poslu

Sa Uranom koji je konačno izašao iz vašeg znaka posle sedam veoma dugih godina, konačno ste čisti. Divno vreme počelo je, maj 2026. označava početak lepe i mnogo mirnije nove ere za vas.

„Ovo je mesec u kome se podižete na viši nivo u svakoj oblasti svog života“, rekla je Demur, „Kao što je vaša karijera, finansije, ljubavni život, društveni život, sve.“

Zaista počinjete da primećujete promenu nakon što se Mlad Mesec pojavi u vašem znaku 16. maja, dodala je astrološkinja. Od vašeg izgleda do vašeg prisustva, sve u vezi sa vama će se nadograditi. Ovo će navesti ljude da vas više poštuju dok počinjete da dobijate priznanje koje zaslužujete, posebno na poslu.

Dakle, ako ste čekali nove prilike i rast, nastavite da vredno radite. Divno vreme počelo je i obilje se uliva u vaš život počev od maja.

3. Blizanci – vaša aura je sve privlačnija

U poslednje vreme ste bili povređeni i razočarani u svom ljubavnom životu. Srećom, ovaj ciklus bola se završava dok počinje prelepa nova era vašeg ljubavnog života. Za mnoge od vas, ponovni osećaj te iskre ili pronalaženje nekog novog je u planu.

Osim toga, vaša aura postaje sve privlačnija i ljudi su privučeni vama. Demurova je dalje objasnila: „Ovo je vreme kada dalje koračate u svoju moć kada je u pitanju vaš ljubavni život i privlačite bolja iskustva.“

4. Strelac – konačno pretvarate svoje snove u stvarnost

Vežite se! Prema Demurovoj, „Ovog meseca imate najveću transformaciju 2026. godine jer je u vašem znaku redak, moćan, pun plavi mesec. Resetujete ceo svoj život i puštate ljude, ograničenja i situacije koje su vas sprečavale da odustanete od svoje moći.“

Ovo je mesec kada zaista počinjete da pretvarate svoje snove u stvarnost. Bilo da je u pitanju iskorišćavanje prilika koje se ukazuju ili sticanje više iskustva, sve to ima moć da potpuno transformiše vaš život na bolje.

Uz rečeno, „Da biste primili ove blagoslove, univerzum vas traži da se oslobodite stare verzije sebe. Sledeća faza vašeg života biće definisana time koliko smelo ćete zakoračiti u ovu novu verziju sebe ovog meseca.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com