Da li je vaš znak na listi srećnika? Pogledajte šta vam zvezde donose do kraja dana!

Dnevni horoskop za danas otkriva ko se penje na listu srećnika, a ko popodne dobija neočekivan poziv. Pronađite svoj znak i proverite.

Tri znaka danas dobijaju vest koju čekaju od početka juna, a jedan od njih je vodeni i ne sluti ništa. Dnevni horoskop za danas, sredu 17. jun, ne deli sreću ravnomerno, i to je u redu. Neko će popodne dobiti poziv koji preokreće nedelju, a neko će tek uveče shvatiti zašto je jutro krenulo naopako. Planete su se namestile tako da se najviše dešava posle dva sata.

Ko je danas na listi srećnika

Najsrećniji su danas Rak, Vaga i Strelac, ali ne istom logikom. Rak naplaćuje stari emotivni dug, Vaga zaključuje dogovor oko novca, a Strelcu stiže poziv izdaleka. Ostali znaci nisu kažnjeni, samo rade na duže staze. Lista srećnika se uveče malo promeša, pa proverite svoj znak do kraja.

Vatreni znaci jure napred

Ovan kreće prebrzo i to mu se danas vraća oko podneva. Skratite jedan sastanak na poslu, jer iza njega stoji osoba koja vam krade vreme namerno. Posle pet sati popušta i tenzija i glavobolja.

Lavu se otvara prostor da kaže ono što ćuti danima. Iskoristite popodne za razgovor sa partnerom, a ne svađu pred ekipom. Vaša reč danas vredi duplo, pa je nemojte traćiti na sitnice.

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a danas mu stiže nagrada za jednu raniju odluku. Poziv ili poruka iz drugog grada menja planove za vikend. Recite da pre nego što previše razmislite.

Zemljani znaci broje i čekaju

Biku stiže novac koji je otpisao, i to u prvoj polovini dana. Ne trošite ga odmah, jer u petak dolazi račun koji ste zaboravili. Mir oko finansija vam danas vraća san.

Devica vidi grešku koju su drugi prevideli, i tu je njena prednost. Proverite jedan dokument ili poruku pre nego što potvrdite. Sitan detalj koji uhvatite popodne čuva vas od veće štete.

Jarcu se isplati strpljenje oko jednog plana koji vuče mesecima. Do kraja dana dobijate zeleno svetlo, ali tiho, bez fanfara. Ne objavljujte uspeh dok ne legne na papir.

Vazdušni znaci u centru priče

Blizancima se danas otvara više opcija nego što stignu da iskoriste. Izaberite jednu i zatvorite ostale, jer rasipanje energije vodi u prazno veče. Razgovor uz kafu posle podne otvara vrata koja niste očekivali.

Vaga zaključuje dogovor oko para o kome se priča nedeljama. Potpišite ili rukujte se posle dva sata, kada je atmosfera mekša. Vaš osećaj za pravu meru danas radi besprekorno.

Vodolija dobija ideju koju će drugi tek za nedelju dana shvatiti. Zapišite je odmah, jer do večeri može da ispari. Jedan poznanik vam nudi saradnju koja deluje neozbiljno, a nije.

Vodeni znaci osećaju više od ostalih

Raku se danas vraća toplina koju je davno dao nekome. Stara poruka ili susret bude osećaj koji ste mislili da je prošao. Pustite emociju da prođe, bez analize, bar do sutra.

Škorpija oseti ko joj danas govori istinu, a ko glumi. Verujte tom unutrašnjem signalu i ne ulazite u raspravu popodne. Tišina vam je danas jače oružje od svake reči.

Ribama intuicija radi glasno, naročito uveče. Odložite važnu odluku za sutra ujutru, kada se voda smiri. Jedan san ili slučajna rečenica daju vam odgovor koji tražite.

Šta donosi popodne za listu srećnika

Dnevni horoskop za danas najavljuje da se posle dva sata energija dana se menja i favoriti se preslažu. Rak, Vaga i Strelac drže prednost, ali se Biku i Vodoliji popodne otvara nova prilika. Pratite poruke i pozive, jer dobra vest danas stiže tiho.

Koji znak ste vi, i da li vam je jutros već stiglo nešto što potvrđuje ovu prognozu? Napišite u komentarima u koliko sati se promenilo.

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