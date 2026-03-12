Dnevni horoskop za četvrtak, 12. mart: Teška energija Saturna vas testira

Ako vam se nešto čini teškim u četvrtak, nemojte to tumačiti kao znak za odustajanje. Pogledajte šta vam donosi dnevni horoskop za četvrtak.

Dnevni horoskop za četvrtak 12. marta za vaš horoskopski znak je ovde. Mesec u Jarcu je u kvadratu sa Saturnom u Ovnu, što ponekad može dovesti do donošenja odluka na osnovu anksioznih misli, a ne činjenica.

Ako vam se nešto čini teškim u četvrtak, nemojte to tumačiti kao znak za odustajanje. Pošto Saturn vlada disciplinom, a Jarcem vlada Saturn, ova energija je više nežna rekalibracija. Na pravom ste putu, ali možda samo treba malo pažljivije da pogledate stvari. Dobar je dan da preuzmete odgovornost za sopstvenu vatru.

Dnevni horoskop za četvrtak, 12. marta

Ovan (21. mart – 19. april)

Preispitajte sve evolutivne skokove koje ste napravili ove godine. Pogledajte sve trenutke koje ste sami izabrali umesto haosa i granica koje ste postavili, čak i kada vam je glas drhtao.

Niste tamo gde ste bili, i to zaslužuje da budete priznati sa poštovanjem u četvrtak. Stanite u dokaz sopstvenog rasta. Zatim krenite napred sa mesta zarađenog samopouzdanja.

Bik (20. april – 20. maj)

Gde se osećate istinski slobodno, a gde se osećate suptilno ograničeno? Razvijate oštrije oko za sile koje oblikuju vaše izbore.

Svest je već sečivo, i kada jasno vidite lance, prestajete da ih mešate sa nakitom. 12. marta, više ste nego sposobni da prekinete ono što vas ograničava.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Snaga je u samodovoljnosti, ali postoji eksponencijalna moć u saradnji. Razmislite gde ste pokušavali da dokažete da to možete sami.

Zajednica umnožava kapacitete, a partnerstvo proširuje domet. Otvorite kapije u četvrtak. Pozovite ljude u proces. Vaše ideje rastu kada se dele.

Rak (21. jun – 22. jul)

Osvrnite se na poslednja dva meseca. Kako su se vaše ambicije promenile? Šta ste profesionalno prevazišli?

Postoji zrelost u priznanju da put koji ste jednom izabrali više ne odgovara osobi u koju se razvijate. 12. marta dobijate jasnoću o tome šta vas iscrpljuje, a šta vas gradi. Formira se šira vizija, ona koja vas proteže izvan vašeg prethodnog plafona.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Način na koji zamišljate svet oblikuje ulogu za koju verujete da vam je dozvoljeno da igrate u njemu. Ako je vaša unutrašnja mapa mala, biće i vaše kretanje.

Dobar je dan da se zapitate da li ste smanjivali svoje ambicije da biste ostali udobni ili da biste se mogli poistovetiti sa njima. Nova okruženja rastegnu identitet, pa u četvrtak razmislite o posećivanju novog mesta u vašem komšiluku kako biste pokrenuli maštu.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Nevidljivi tegovi su i dalje tegovi. Sledeća faza vašeg putovanja zahteva lakoću.

Taj glas koji vas kritikuje u 2 ujutru? Pregovarajte sa njim 12. marta. Ne morate ga potpuno utišati, ali morate ga sniziti. Ne morate vući stari bol na novu teritoriju da biste dokazali da ste ga preživeli.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Prilike će verovatno stići kroz ljude u četvrtak, a ne kroz planove. Biti vidljiv proširuje vaše polje mogućnosti. Neko vas primećuje i pamti vaše ime.

Ovo nije stvar u izvođenju. Samo učešće je dovoljno, zato izađite i krenite. Verovatno ćete biti iznenađeni koga ćete upoznati i koja će vam se vrata otvoriti samo zato što ste se pojavili.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Disciplina je vaš portal upravo sada. 12. marta izgradite rutinu koja stabilizuje vašu moć, umesto da je rasipa.

Doslednost se uvećava. Vremenom, male dnevne obaveze koje poštuješ prema sebi pretvoriće se u opipljiv rast. Uloži svoj intenzitet u ono što je zaista važno.

Polovina truda te ionako neće zadovoljiti. Ostani posvećen, Škorpije. Nagrade će biti konkretne.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Ako ste razblažili svoju kreativnu vatru da biste napravili nešto prihvatljivije za druge ili u nadi za brži povratak, Mesec u Jarcu u kvadratu sa Saturnom u Ovnu 12. marta je poziv na vaš proces.

Ikone su neumoljive ne zato što jure aplauz, već zato što jure dubinu. Ako vam se nešto čini neinspirativnim, oslobodite se toga. Zaštitite svoj kreativni integritet. Novac prati majstorstvo nad prečicama.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Vaš emocionalni pejzaž je dijagnostički alat. Umesto da potiskujete nelagodnost koju možete osećati sa Mesecom u vašem znaku u četvrtak, proučite je.

Koja god osećanja da se pojave uče vas o vašim potrebama, kako kroz vaše strahove, tako i kroz vaše ambicije. Bolovi rasta znače da je širenje u toku. Iskoristite tu napetost. Oblikujte je i koristite je da vajate budućnost koju gradite.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Dozvoljeno vam je da redefinišete sebe. U stvari, vreme je da to uradite, predviđa dnevni horoskop za četvrtak.

12. marta napravite inventar etiketa koje ste prerasli. Ako vam se neke uloge ili identiteti koji su vam nekada odgovarali sada čine ograničavajućim, planirajte namerno oko verzije sebe koja se pojavljuje. Koje navike podržavaju tu osobu? Koje strukture joj daju prostor?

Oslobođenje se ne dešava slučajno. Osmislite život koji odražava ono što postajete, a ne ono što ste bili hvalili u prošlosti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Sagledajte gde ste postali emocionalna infrastruktura za druge. Često vas vide kao popravljača ili, zbog vaše duboke empatije, onog koji apsorbuje.

Mesec u Jarcu u kvadratu sa Saturnom u Ovnu 12. marta je kao vaša dozvola od univerzuma da se povučete iz dinamike koja se previše oslanja na vašu velikodušnost. Podrška treba da bude recipročna.

Ako se nešto oseća neuravnoteženo, verovatno jeste. U četvrtak, oslobodite se obaveza utemeljenih u krivici, a ne u ljubavi.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com