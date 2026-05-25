Dnevni horoskop za ponedeljak, 25. maj: Mesec se poravnava sa Plutonom i otvara stara pitanja koja ste gurali pod tepih

Dnevni horoskop za ponedeljak donosi konjunkciju Meseca i Plutona u Vodoliji, dan kada se istine ne mogu više sakriti. Pročitajte odmah.

Dnevni horoskop za ponedeljak, 25. maj, otvara nedelju ozbiljnim tonom. Mesec se u Vodoliji poravnava sa Plutonom oko podneva po srednjoevropskom vremenu, a taj aspekt radi tiho ali duboko.

Emocije koje ste tri nedelje pakovali u kutiju sa natpisom „kasnije“ ispadaju iz nje. Nema drame, ima jasnoće.

Šta tačno znači konjunkcija Meseca i Plutona

Pluton razotkriva ono što Mesec skriva. Kada se dva tela sastanu u istoj tački zodijaka, na površinu izlazi razgovor koji ste izbegavali, poruka koju niste poslali, ili sumnja koja vas grize u tri ujutru. Vodolija dodaje hladnu logiku, pa reakcije neće biti histerične. Biće hirurške.

Ovan: neko vam duguje odgovor, prestanite da molite za njega

Jutro počinje sa porukom koja vas iritira pre prve kafe. Mesec na vašem solarnom jedanaestom polju tera vas da preispitate prijateljstvo koje vam već mesecima crpi energiju. Posao ide dobro, kolega vas neočekivano brani na sastanku. Uveče izbegavajte rasprave sa partnerom oko sitnica, jer ništa danas nije sitnica.

Bik: finansijska odluka koju ste odlagali traži potpis

Konačno vidite brojku koja vam je nedeljama promicala. Pluton vam pokazuje gde ste preplaćivali iz navike. Razgovor sa pretpostavljenim donosi konkretan predlog, ne obećanje. Slobodni Bikovi dobijaju poziv od osobe iz prošlosti, ali ne nasedajte na nostalgiju pre nego što proverite zašto se javlja baš sada.

Blizanci: dan kada vam ćutanje znači više od reči

Pričali ste previše prošle nedelje, sada vas to sustiže. Astrološka prognoza za ponedeljak savetuje da slušate dva puta više nego što govorite. U porodici izbija mala napetost oko podele obaveza, rešite je brzo i bez ironije. Zdravlje traži vodu, ne kafu.

Rak: emotivna lavina koja zapravo donosi olakšanje

Plačete oko jedanaest, smejete se do tri. Mesec aktivira vaše osmo polje, što znači zajedničke finansije, nasledstvo, ili stari račun koji ste delili sa nekim. Razgovor sa majkom otvara temu koju ste oboje zaobilazili godinama. Ne zatvarajte je opet.

Lav: partner kaže ono što ste odavno znali

Niste iznenađeni, samo ste umorni. Posao traži da preuzmete vođstvo u projektu koji vam nije pun pogodak, ali pristanite, jer nosi vidljivost u junu. Slobodni Lavovi primećuju nekoga ko ih posmatra iz drugog reda. Pogledajte nazad.

Devica: detalj koji ste propustili sada vredi novca

Vraćate se ugovoru, mejlu, ili računu i nalazite grešku. Ispravka donosi ili uštedu ili izvinjenje od osobe koja vam je dugovala oboje. Dnevni horoskop za ponedeljak upozorava na preterivanje sa samokritikom uveče. Niste vi krivi za sve.

Vaga: ljubavni trougao koji više ne možete da ignorišete

Neko bira, i taj neko niste vi. Bolje je da znate sada nego u julu. Posao donosi finansijski plus, mala provizija ili neplanirani priliv. Iskoristite ga za nešto trajno, ne za utehu.

Škorpija: porodična tajna izlazi na sto

Vi ste to očekivali. Mesec i Pluton u kvadratu sa vašim znakom prave dan koji pamtite, ali ne nužno loše. Istina je teška samo prvih sat vremena. Posle toga osećate kako vam ramena padaju za pet centimetara.

Strelac: kratko putovanje koje menja plan za leto

Sused, brat, ili komšinica vam kažu rečenicu koja vam pokreće ideju. Aspekt Meseca i Plutona otključava komunikacijsko polje, pa pišete poruku koju ste osam meseci pisali u glavi. Pošaljite je pre 18 časova, kasnije gubi snagu.

Jarac: novac stiže, ali ne odakle ste mislili

Iznenađenje dolazi sa strane, ne sa glavnog izvora. Slobodni Jarčevi imaju koban susret u prodavnici ili kafiću pre 11 časova, obratite pažnju ko vas pita za vreme. Zdravlje traži san, ne suplemente.

Vodolija: vaš dan, vaša pravila, ali oprezno

Mesec i Pluton se sastaju baš u vašem znaku. Imate moć koju retko osećate, ljudi vas slušaju, šef pita za mišljenje, partner popušta. Ne koristite tu moć da naplatite stare račune, koristite je da postavite jednu novu granicu. Samo jednu.

Ribe: san koji ste sanjali nije bio slučajan

Probudili ste se sa osećajem koji ne možete da opišete. Dvanaesto polje radi punom parom, intuicija je preciznija od bilo kog saveta. Izbegavajte alkohol uveče i osobu čije ime vam je palo na pamet bez razloga. Ona se javlja sutra.

Koji znak najteže prolazi 25. maja

Dnevni horoskop za ponedeljak predviđa da će Škorpija osetiti najjači pritisak jer Mesec i Pluton formiraju kvadrat na njen Sunčev znak, što donosi porodičnu konfrontaciju ili otkrivanje informacije koja menja dinamiku odnosa.

