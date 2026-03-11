Dnevni horoskop za sredu, 11. mart: Poslednja četvrt Meseca izlazi u Strelcu, preispitajte se

Strelac je znak verovanja, vizije, moralnog uverenja. Ova faza Meseca pita za šta se zalažete? Dnevni horoskop za sredu daje odgovore.

Dnevni horoskop za sredu, 11. mart 2026. U sredu, poslednja četvrt Meseca izlazi u Strelcu.

Šta god da je počelo oko mladog Meseca sada zahteva prilagođavanje. Strelac je znak verovanja, vizije, filozofije i moralnog uverenja. Dakle, ova lunarna faza pita, za šta se zapravo zalažete? I da li to živite?

Dnevni horoskop za sredu, 11. marta 2026.:

Ovan (21. mart – 19. april)

U sredu se osećate pomalo nestrpljivo sa sitnim razmišljanjima i razgovorima koji kruže oko iste teme. Ipak, ako ste jurili ciljeve, a da niste pitali zašto su važni, ovo je vaš trenutak da napravite pauzu.

Od vas se traži da preispitate svoja uverenja o uspehu, ljubavi, pa čak i nezavisnosti. Da li se ona i dalje osećaju kao vaša ili ste ih nasledili?

Bik (20. april – 20. maj)

11. marta, primećujete gde ste se previše čvrsto držali neke osobe ili narativa. Vreme je da opustite kontrolu.

Ova lunarna faza vas traži da ispitate da li delujete iz straha, a ne po izboru. Da li se uzdržavate jer se poverenje čini rizičnim? Otpustite ono što se čini obavezujućim i izaberite ono što se čini ekspanzivnim.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Vaše veze su pod preispitivanjem jer se razvijate. 11. marta primećujete suptilne razlike u pravcu između vas i nekoga u vašem životu. Možda razgovor otkriva neusklađenost vrednosti koja se tiho kuva.

Partnerstvo zahteva zajedničku viziju. Ne morate imati identične ličnosti, ali je međusobno širenje neophodno.

Rak (21. jun – 22. jul)

Vaš svakodnevni život govori mnogo. Način na koji strukturirate svoje vreme i energiju odražava vaša unutrašnja uverenja. U sredu, nešto je malo neusklađeno.

Možda ciljate na veliku budućnost dok živite u pregorelosti. Možda žudite za slobodom, ali se držite predvidljivosti. Male promene sada stvaraju dugoročnu slobodu.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Vaša kreativnost se pročišćava 11. marta. Ono što se nekada činilo uzbudljivim sada se čini nametnutim. Vaš dnevni horoskop za sredu vas poziva da razmislite šta vas istinski romantično ozarava, a šta jednostavno laska vašem egu. Postoji velika razlika.

Autentično izražavanje vam omogućava da se oslobodite persone. Kada to učinite, otkrićete dublji plamen u sebi.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Vaš dom se razvija, bilo da je to vaš bukvalni prostor ili vaša emocionalna baza. Ovo bi se takođe moglo odnositi na vaš odnos prema porodičnoj istoriji.

U sredu osećate napetost između toga ko ste odgajani da budete i ko postajete. U redu je ako se vaši koreni ne poklapaju sa vašom budućnošću. Očekujte da će vas ova lunarna faza podstaći da ponovo izgradite osećaj sigurnosti iznutra.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

11. marta, manje ste zainteresovani da budete ljubazni ako ljubaznost iskrivljuje istinu. Postoji nešto što treba jasno da artikulišete, čak i ako to poremeti dinamiku.

Primećujete da razgovori postaju filozofskiji ili nabijeniji. To nije slučajno. To je prefinjeno. Što više posedujete svoju perspektivu, manje osećate potrebu da je razvodnite.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Vaš odnos prema vrednostima, kako finansijskim tako i ličnim, menja se dok traje vaš dnevni horoskop za sredu. Jasnije vidite gde ste potcenili sebe ili ste se previše naprezali da biste dokazali svoju vrednost. Ovo je pitanje razmene energije.

Gde dajete previše? Gde tolerišete manje nego što zaslužujete? Ovde postoji osnaživanje, ali ono zahteva prilagođavanje. Investirajte u ono što odražava vašu budućnost, a ne u ono što pojačava vaše strahove.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Ovaj horoskop je duboko ličan za vas 11. marta. U sredu se oslobađate sloja identiteta. Nešto u vezi sa načinom na koji ste se predstavljali više ne deluje tačno.

Možda će vam biti destabilizujuće da se oslobodite poznate verzije sebe, ali ono što se pojavljuje je istinitije. Dozvolite ljudima da se prilagode. Niste ovde da biste ostali statični. Rast zahteva vidljivu evoluciju.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

11. marta, nalazite se u periodu samoistraživanja i refleksije. Možda spolja ne izgleda dramatično, ali iznutra tiho zatvarate jedno poglavlje i počinjete novo.

Ne morate sve da nosite napred. Odvojite vreme za razmišljanje i oslobađanje. Sledeće poglavlje ambicije zahteva emocionalnu lakoću. Mudriji ste nego što ste bili kada ste prvi put podigli ovaj teret.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vaš društveni pejzaž se menja. Određena prijateljstva deluju neusklađeno, dok se druga iznenada osećaju prostranije.

Tokom horoskopa za sredu, shvatićete da vaša zajednica mora da odražava vašu buduću viziju. Ne morate impulsivno da odbijate ljude. Ko vas inspiriše? Ko vas izaziva? Ko proširuje vaše razmišljanje? Razmislite i uskladite se u skladu sa tim.

Ribe (19. februar – 20. mart)

11. marta, rekalibrišete svoje ambicije. Primećujete napetost između spoljašnjeg priznanja i unutrašnjeg ispunjenja. Da li težite onome što izgleda impresivno ili onome što se čini usklađenim? Postoji suptilna, ali važna razlika.

Ako vam se trenutni put čini malo pogrešnim, prilagodite se sada. Ne morate sve da napustite. Samo usavršite putanju tako da odražava osobu u koju se pretvarate.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com