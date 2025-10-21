Do 1. novembra jedan znak konačno rešava ono što ga muči mesecima

Svi mi ponekad nosimo teret koji se vuče mesecima. Međutim, zvezde su sada naklonjene jednom horoskopskom znaku — i taj trenutak nije daleko.

Astrolozi ističu da će period do 1. novembra doneti veliko olakšanje jednom horoskopskom znaku. Posle dužeg vremena nesigurnosti i unutrašnjih dilema, pred njim je prilika da zatvori jedno poglavlje i krene rasterećen u nove izazove.

Jarac — vreme je za oslobađanje

Jarčevi su u proteklim mesecima nosili veliki teret. Bilo da je reč o poslovnim obavezama, porodičnim pritiscima ili emotivnim dilemama, činilo se da nema izlaza. Međutim, astrološki aspekti do kraja oktobra donose im priliku da konačno preseku i reše ono što ih je sputavalo.

Jarčevi su poznati po disciplini i istrajnosti, ali često preuzimaju više nego što mogu da iznesu. Sada će im se otvoriti prostor da jasno postave granice i donesu odluke koje će im vratiti unutrašnji mir.

Oslobađanjem od tereta, Jarčevi ulaze u period stabilnosti i lakše energije. To će im omogućiti da se fokusiraju na ono što zaista žele i da krenu napred bez osećaja da ih prošlost koči.

Do 1. novembra Jarčevi će konačno rešiti problem koji ih je mučio mesecima. Ovaj period donosi im priliku da zatvore stara vrata i otvore nova, sa više samopouzdanja i unutrašnje snage.

