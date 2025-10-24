Do 15. novembra — 2 znaka moraju da preseku ili gube sve

Ako ste Lav ili Strelac, do 15. novembra morate da donesete ključnu odluku — jer ako ne presečete, gubite sve što ste gradili poslednjih meseci. Astrološke prognoze upozoravaju: ovo nije vreme za čekanje, već za hrabru akciju.

Zašto baš Lav i Strelac moraju da preseku?

Lav i Strelac su pod direktnim uticajem planetarnih pomeranja koja ih guraju ka raskrsnici. Do sredine novembra, sve što je bilo „na čekanju“ dolazi na naplatu. Ako se ne odluče, rizikuju da izgube prilike, odnose i finansijsku stabilnost.

Šta konkretno Lav mora da preseče?

Lav mora da se odrekne starih obrazaca i da konačno zakorači u ono što ga zaista inspiriše. Prema astrološkim analizama, Lav je u fazi kada mu se otvaraju vrata inostranstva, online sveta i novih saradnji. Ali ako se drži prošlosti, sve to može da mu izmakne.

Strelac: vreme je da se preseče između sigurnog i nepoznatog

Strelac je rastrzan između komfora i izazova. Do 15. novembra mora da odluči — da li ostaje u poznatom ili ulazi u nešto potpuno novo. Ako se odluči za promenu, čeka ga rast. Ako ne, stagnacija i gubitak prilika koje se neće ponoviti.

Kako da presečeš bez griže savesti?

Napravi listu šta ti više ne služi. Postavi sebi pitanje: „Da ovo nestane sutra, da li bih bio/bila slobodniji/a?“ Razmisli šta te najviše plaši — tu je tvoj rast. Donesi odluku i ne osvrći se. Zapiši šta želiš da ti donese kraj novembra.

Znakovi da si već na ivici gubitka

Osećaš se iscrpljeno bez jasnog razloga

Ljudi oko tebe se menjaju, a ti ostaješ isti

Prilike dolaze, ali ih ne koristiš

Sve ti deluje „kao da nije za tebe“

Imaš osećaj da si „zaglavljen“

Šta ako ne presečeš do 15. novembra?

Ako Lav i Strelac ne preseku do tog datuma, astrološki gledano, ulaze u period stagnacije koji može trajati do februara 2026. godine. To znači: propuštene šanse, emotivna praznina i osećaj da su „zakasnili“ na sopstveni život.

Najčešća pitanja o astrološkom preseku do 15. novembra

– Da li se ovo odnosi na sve Lavove i Strelčeve?

Uglavnom da, ali najjače će ga osetiti oni rođeni u drugoj dekadi znaka.

– Šta ako ne mogu da presečem?

Možeš. Samo moraš da odlučiš da ti je važnije da rasteš nego da udovoljiš drugima.

– Da li je ovo kraj nečega ili početak?

Oboje. Kraj iluzije, početak autentičnosti.

Ako si Lav ili Strelac, do 15. novembra moraš da presečeš. Neće biti lako, ali će biti oslobađajuće. Ovaj period nije kazna — već poziv da se probudiš. Ako ga ignorišeš, gubiš sve. Ako ga prihvatiš, dobijaš sebe.

